В NASA заявили о первом в истории получении кислорода на Марсе

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые получили кислород из атмосферы Марса с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду, 21 апреля, на сайте космического агентства.

Отмечается, что 20 апреля с помощью опытной установки MOXIE был получен кислород из атмосферы Марса, основным компонентом которой является углекислый газ. Представители NASA отметили, что «демонстрация данной технологии только начинается». По их мнению, данный метод может позволить получить и хранить кислород на Марсе.

Всего было получено около 5 граммов кислорода. Уточняется, что одному астронавту этого хватило бы для дыхания в течение примерно 10 минут. Предполагается, что с помощью MOXIE можно получать «до 10 граммов кислорода в час».

«Подобные устройства, возможно, однажды будут обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом», — отметили в космическом ведомстве.

Ранее, 19 апреля, сообщалось, что беспилотный вертолет Ingenuity провел первый испытательный полет на Марсе.

Марсоход Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.