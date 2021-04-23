Минобороны анонсировало учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основной этап учения войск ЮВО и ВДВ в рамках проверки боеготовности за зимний период обучения пройдет в четверг, 22 апреля, на полигоне Опук в Крыму, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать второго апреля 2021 года на полигоне Опук (Республика Крым) пройдет основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности", - говорится в сообщении.

Полигон Опук находится в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи, уточняют в Минобороны.

"В практических действиях войск (сил) на полигоне Опук примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", - отмечается в сообщении российского военного ведомства.

Накануне группировка кораблей ЧФ, часть сил Каспийской флотилии ЮВО вышли в район проведения учения, а соединение ВДВ с техникой отправилось в назначенный район на самолетах военно-транспортной авиации.

"Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах", - указано в сообщении.

Министр обороны Сергей Шойгу в начале апреля объявил о старте плановых контрольных проверок боеготовности ВС РФ по итогам зимнего периода обучения во всех военных округах и на Северном флоте. Тактические, тактико-специальные и двусторонние учения пройдут на территории всех четырех военных округов и Севфлота, в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В течение месяца должно пройти 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.