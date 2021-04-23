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Известия.ru

Новейшие истребители Су-30СМ2 поступят в морскую авиацию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Российская морская авиация примет в свой состав новейшие истребители Су-30СМ2. Согласно утвержденному плану строительства и закупок самолетов и их комплектующих, с копией которого ознакомились «Известия», чуть более двух десятков машин для Минобороны должны быть переданы заказчику до конца 2022 года. Все борта пройдут специальную морскую доработку. Их официальное название — Су-30СМ2 (ВМФ).

По словам источников «Известий», в военном ведомстве в настоящее время прорабатывается вопрос о распределении новых истребителей между частями морской авиации. В приоритете на получение новинок стоят три флота — Северный, Черноморский и Балтийский.

О планах по закупкам партии истребителей Су-30СМ2 сообщил в августе прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу во время визита на Иркутский авиационный завод. По его словам, общая стоимость заказа 21 истребителя Су-30СМ2 и 25 учебно-тренировочных самолетов Як-130 составляет более 100 млрд рублей.

Самолёты поставят флоту в модернизированном варианте Су-30СМ2. От базовой модели, которая уже в количестве свыше 130 штук состоит на вооружении ВКС и морской авиации, он будет отличаться новыми двигателями, обновлёнными радаром и авионикой, расширенным набором вооружения и импортозамещенными компонентами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Як-130
Компании
ИАЗ
Персоны
Шойгу Сергей
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