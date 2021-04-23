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ТАСС

В NASA заявили, что впервые получили кислород на Марсе с помощью установки на планетоходе

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Источник изображения: naked-science.ru

По данным космического ведомства, впоследствии метод может позволить "получить и хранить кислород на Марсе"

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые получили кислород из атмосферы Марса с помощью устройства, установленного на борту планетохода Perseverance ("Настойчивость"). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте американского космического ведомства.

Как следует из документа, 20 апреля с помощью опытной установки MOXIE был получен кислород из атмосферы Марса, основным компонентом которой является углекислый газ. Представители NASA отметили, что "демонстрация данной технологии только начинается". Как они подчеркнули, впоследствии данный метод может позволить "получить и хранить кислород на Марсе", что будет полезно при пилотируемых полетах на эту планету. Как полагают в NASA, это может означать, что "научная фантастика станет реальностью".

"Подобные устройства, возможно, однажды будут обеспечивать астронавтов пригодным для дыхания воздухом", - отметили в космическом ведомстве. В нем уточнили, что с помощью MOXIE получили пока "около 5 граммов" кислорода, одному астронавту этого хватило бы для дыхания в течение примерно 10 минут. Предполагается, что с помощью MOXIE можно получать "до 10 граммов кислорода в час", сообщили в NASA.

"Это жизненно важный первый шаг в том, что касается переработки углекислого газа в кислород на Марсе, - отметил заместитель руководителя научного директората NASA Джим Рейтер. - MOXIE предстоит еще много работы, но полученные при демонстрации этой технологии результаты являются очень многообещающими в свете того, что мы приближаемся к нашей цели: когда-нибудь увидеть людей на Марсе. Кислород - это не только то, чем мы дышим. Кислород важен с точки зрения получения ракетного топлива, в будущем исследователям нужно будет получать топливо на Марсе, чтобы вернуться домой".

Планетоход Perseverance 18 февраля осуществил посадку на Марсе в районе кратера Езеро. Сейчас проходит проверка всех его систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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