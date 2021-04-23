Sina (Китай): 25 лет с момента первого полета Су-37. Американские СМИ: за его появление нужно благодарить Китай

Пользователь «Сины» вспоминает историю создания российского истребителя Су-37, первый полет которого состоялся 25 лет назад. Самолет разрабатывался в рамках амбициозной программы по модернизации истребителей нового поколения на базе Су-27. Су-37 — символ устойчивого развития российской военной авиации в постсоветское время.

2 апреля 2021 года исполнилось 25 лет с момента первого испытательного полета Су-37 - российского тяжелого истребителя, предназначенного для завоевания превосходства в воздухе, сообщается на американском сайте Military Watch. Самолет разрабатывался в рамках амбициозной программы по модернизации истребителей нового поколения на базе Су-27.

Су-27 был принят на вооружение Советским Союзом в 1985 году, а прототип Су-37 предназначался для испытания ряда новых технологий, которые должны были способствовать развитию истребителя Су-27М, где "М" указывает на то, что самолет оснащен усовершенствованными версиями различных систем вооружения. Из-за трудностей, с которыми столкнулось Министерство обороны России после распада Советского Союза, Су-27М поступил на вооружение на несколько лет позже первоначального плана. В 2014 году данный истребитель официально вошел в состав российских военно-воздушных сил и был переименован в Су-35. Первый полет Су-37 примечателен тем, что он состоялся в то время, когда один за другим отменялись амбициозные постсоветские программы военной авиации. В 1994 году были прекращены исследования и разработки нескольких передовых истребителей. Кроме того, в этом году Россия столкнулась с серьезным политическим и экономическим кризисом. Программа по тяжелому истребителю перехватчику МиГ-31М была отменена, как и по малозаметному истребителю МиГ-1.44. Су-27М представлял собой самый распространенный и дешевый проект, поэтому разработка данного самолета продолжалась. Популярность самого Су-27 и его последователя Су-30 на экспортном рынке послужила основным фактором принятия решения о продолжении разработки Су-27М. Ожидалось, что стоимость истребителя следующего поколения будет значительно ниже, чем у МиГ-31м или МиГ-1.44, что предоставило бы множество возможностей для экспортной продажи и усиления вооружения, хотя истребители, разработка которых была отменена, обладали большими преимуществами во многих аспектах.

Многоцелевой истребитель Су-37 (Flanker-F) создан на базе Су-35 Источник: http://www.milavia.net/.

Наиболее примечательной особенностью Су-37 и Су-27М являлось оснащение двигателями с трехмерной векторизацией тяги. Данная технология разрабатывалась в Советском Союзе с начала 1980-х годов и значительно повысила мобильность истребителей. Россия является инициатором применения двигателей с двухмерной векторизацией тяги в авиации: Су-30 - первый в мире боевой самолет, оснащенный двигателем с управлением вектором тяги, что позволило значительно увеличить мобильность истребителя. В 1995 году на Су-37 также установили сопло с векторизацией тяги. Из-за замедления темпов разработки данного типа двигателей после распада Советского Союза программа оснащения истребителя Су-37 новым мощным двигателем АЛ-37ФУ была отменена, вместо этого на самолет поставили двигатель АЛ-31ФГ с меньшей тягой. По характеристикам данный двигатель был схож с АЛ-31Ф, используемом на Су-27, но обладал соплом с векторизацией тяги. Еще одной отличительной особенностью Су-37 являлось применение цифровой системы управления полетом, а не аналоговой электродистанционной системы. Данная система непосредственно была связана с системой управления вектором тяги, что наделяло истребитель лучшей маневренностью при большом угле атаки и малой скорости.

Су-37 также был оснащен более мощным комплексом датчиков, чем любой другой российский истребитель, но все же уступающим перехватчику Миг-31М. Радиолокационная станция Н011М, установленная на истребителе, позволяла одновременно следить за 20 воздушными целями и наводить ракеты на восемь из них. Для сравнения, радиолокационная станция Н011, которой был оснащен Су-27М, могла отслеживать только 15 целей и поражать шесть из них. Новая РЛС также позволяла одновременно работать в двух режимах - "воздух-воздух" и "воздух-земля", что имело очевидные преимущества перед старыми истребителями Су-27, способными функционировать только в режиме "воздух-земля".

В отсутствие финансовой поддержки со стороны российского правительства компания "Сухой" использовала средства, вырученные от экспорта истребителей Су-27 в Китай, для финансирования разработки Су-37, что говорит о высокой зависимости российского оборонно-промышленного комплекса от экспорта на тот момент. Проект Су-37 в конечном итоге способствовал развитию Су-35 и дал компании "Сухой" возможность совершенствования множества ключевых технологий. Несмотря на первоначальные предположения о начале серийного производства Су-37 и скорейшего поступления данного самолета на вооружение, был произведен всего лишь один опытный образец. Однако и этот прототип потерпел крушение в декабре 2002 года из-за неисправностей в конструкции. При производстве разработанного позже истребителя Су-35 использовались более совершенные материалы, позволяющие повысить прочность конструкции и избежать проблем при выполнении маневров высокой интенсивности.

Таким образом, Су-37 является ключевым истребителем, разработанным в постсоветские годы и символизирующим устойчивое развитие российской военной авиации в период отмены большинства программ. Данный самолет дошел до стадии полетов во многом благодаря большому техническому потенциалу советского военно-промышленного комплекса, который впоследствии унаследовала Россия.