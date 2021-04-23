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Известия.ru

Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/MC2 Brandon J. Vinson

Разведывательные самолеты США и Великобритании, а также американский стратегический беспилотник заметили к югу от Крыма в среду, 21 апреля.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западных авианаблюдателей, разведчики выполняли задания в воздушном пространстве рядом с полуостровом, где Россия ввела ограничение на полеты до 24 апреля.

Отмечается, что речь идет о патрульном противолодочном самолете P-8A Poseidon и беспилотнике RQ-4B Global Hawk, самолета радиоэлектронной разведки ВВС RC-135W.

Кроме того, за обстановкой наблюдал французский самолет E-3C Sentry AWACS, который заметили в районе румынского побережья.

Ранее в этот же день сообщалось, что стратегический беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, пролетел рядом с морской границей Крыма, а также вдоль берегов Краснодарского края. А затем прошел над Запорожской областью Украины.

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