Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма

Разведывательные самолеты США и Великобритании, а также американский стратегический беспилотник заметили к югу от Крыма в среду, 21 апреля.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западных авианаблюдателей, разведчики выполняли задания в воздушном пространстве рядом с полуостровом, где Россия ввела ограничение на полеты до 24 апреля.

Отмечается, что речь идет о патрульном противолодочном самолете P-8A Poseidon и беспилотнике RQ-4B Global Hawk, самолета радиоэлектронной разведки ВВС RC-135W.

Кроме того, за обстановкой наблюдал французский самолет E-3C Sentry AWACS, который заметили в районе румынского побережья.

Ранее в этот же день сообщалось, что стратегический беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, пролетел рядом с морской границей Крыма, а также вдоль берегов Краснодарского края. А затем прошел над Запорожской областью Украины.