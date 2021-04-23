В Волгограде прошла конференция по подготовке российско-индийского учения "Индра-2021"

Стороны обсудили порядок пересечения государственной границы и организацию материально-технического обеспечения

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Первая планирующая конференция российско-индийского учения "Индра-2021" прошла в Волгограде. Члены делегаций двух стран в ходе встречи приступили к согласованию замысла, сценария, состава сил и средств, которые примут участие в совместных маневрах, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Волгограде состоялась первая планирующая конференция представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Индия по организации планирования и подготовки международного российско-индийского тактического учения "Индра-2021", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили порядок пересечения государственной границы и организацию материально-технического обеспечения. В пресс-службе добавили, что совместное российско-индийское военное учение "Индра-2021" в этом году состоится на полигоне Прудбой Южного военного округа в Волгоградской области. В учении планируется задействовать около 250 военнослужащих Вооруженных сил Индии и порядка 250 военнослужащих ЮВО.

В начале 2021 года сообщалось, что подразделения Сухопутных войск России примут участие в девяти международных учениях, восемь из которых пройдут на территории РФ. По информации Министерства обороны РФ, в России спланировано проведение шести двусторонних маневров: российско-алжирские военные учения, российско-индийские "Индра-2021", российско-пакистанские "Дружба-2021", российско-лаосские "Ларос-2021", российско-вьетнамские военные учения танковых подразделений и российско-ланкийские военные антитеррористические маневры. Также в 2021 году пройдет военная антитеррористическая командно-штабная учебная операция государств-членов ШОС "Мирная миссия - 2021" и совместная учебная операция с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021. Кроме того, запланированы российско-монгольские военные учения "Селенга-2021".