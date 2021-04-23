«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию

«Известия» узнали подробности контракта на закупку боевых машин Су-30СМ2

Российские берега закроют «Супер-Сухие». Заказанные в прошлом году новейшие истребители Су-30СМ2 поступят в авиацию ВМФ. Они дорабатываются с учетом специфики их службы. Благодаря мощным двигателям АЛ-41Ф1С эти машины могут выполнять сложнейшие фигуры пилотажа и даже на несколько секунд зависать как вертолеты. А радар «Барс» позволяет обнаруживать любые цели на земле и в воздухе. По мнению экспертов, одним из наиболее вероятных вариантов будет отправка Су-30СМ2 на Балтийский флот.

Над землей и над морем

Согласно утвержденному плану строительства и закупок самолетов и их комплектующих, с копией которого ознакомились «Известия», чуть более двух десятков машин для Минобороны должны быть переданы заказчику до конца 2022 года. Все борта пройдут специальную морскую доработку. Согласно документации их официальное название — Су-30СМ2 (ВМФ).

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время прорабатывается вопрос о распределении новых истребителей между частями морской авиации. В приоритете на получение новинок — три флота: Северный, Черноморский и Балтийский.

О планах по закупкам партии истребителей Су-30СМ2 сообщил в августе прошлого года глава Минобороны Сергей Шойгу во время визита на Иркутский авиационный завод. По его словам, общая стоимость 21 истребителя Су-30СМ2 и 25 учебно-тренировочных самолетов Як-130 составляет более 100 млрд рублей. О других параметрах контракта до сегодняшнего дня ничего известно не было.

Истребитель Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Су-30СМ хорошо показал себя и как перехватчик, и как штурмовик, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Учитывая усиление группировки стран НАТО на Балтике, можно предположить, что новые самолеты поставят в 689-й истребительный авиаполк Балтфлота. В зону его ответственности входит воздушное пространство в Калининградском регионе. Сегодня парк полка состоит из не самых новых самолетов Су-27. Современные истребители на Балтике смогут эффективно осуществлять противовоздушную оборону, а при необходимости — наносить удары по морским и наземным целям. У этих самолетов мощный двигатель и радар, который делает его смертоносным оружием. Если Су-30СМ2 войдут в состав Балтийского флота, это существенно усилит нашу мощь в регионе.

Анатомия «Супер-Сухого»

Самолёты поставят флоту в модернизированном варианте Су-30СМ2. От базовой модели, которая уже в количестве свыше 130 штук состоит на вооружении ВКС и морской авиации, он будет отличаться новыми двигателями, обновлённым радаром и авионикой, расширенным набором вооружения и импортозамещенными компонентами.

Ранее корпорация «Иркут» с 2015 года разрабатывала более простой вариант модернизации под обозначением Су-30СМ1. На нём планировалось обновить только бортовое радиоэлектронное оборудование и добавить возможность использовать высокоточные боеприпасы.

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В 2018 году по поручению президента РФ стартовала программа по унификации истребителей Су-30СМ и Су-35. Она должна сблизить их характеристики и возможности, а также упростить обслуживание парка самолётов.

В варианте СМ2 предусмотрена установка более мощного авиадвигателя АЛ-41Ф1С с управляемым вектором тяги, известного как «изделие 117С». Такое изменение радикально повысит маневренность и без того верткого самолёта. По тяге он на 16% превосходит мотор АЛ-31ФП, которым оснащены обычные «тридцатки». Вдвое больше у него и ресурс, что позволит дольше эксплуатировать боевую машину и удешевить её обслуживание.

Вслед за истребителями пятого поколения Су-30СМ2 получили новейшую многоканальную объединенную систему связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). Она позволяет интегрировать машину в автоматизированные системы управления и обмениваться информацией с Су-57, а впоследствии и с беспилотниками.

Для истребителя доработали радиолокационную станцию Н011-Р «Барс-Р». Ей повысили дальность обнаружения и опознания целей, а также заменили импортные компоненты. Модернизация позволит применять большее количество современных ракет, включая тяжёлые противокорабельные.

Истребитель по-флотски

Су-30СМ для российских вооруженных сил создавали на базе прекрасно отработанной экспортной версии Су-30МК, ставшей хитом на международном оружейном рынке на рубеже веков. Более 300 самолетов этого семейства были поставлены в Индию, Алжир и Малайзию. Использование такой платформы позволило быстро создать ее модификацию для нашей страны и развернуть серийное производство.

В марте 2012 года Минобороны подписало первый контракт на поставку 30 истребителей Су-30СМ. Уже в ноябре 2013-го стартовая тройка поступила на вооружение. В последующем военное ведомство увеличило количество закупаемых машин. Сейчас «тридцатые» в базовом варианте СМ — самый многочисленный тип современных истребителей на вооружении России.

Многоцелевые истребители Су-30СМ во время совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В морской авиации первыми новейшие истребители освоил личный состав 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота. «Тридцатки» показали себя эффективными машинами. Их пилоты не только умеют вести воздушных бой и перехватывать авиационные цели, но и топить корабли вероятного «противника» бомбами и ракетами. Осенью 2018-го года эскадрилья Су-30СМ 43-го полка в рамках маневров была за несколько часов переброшена на авиабазу Хмеймим в Сирии.

В настоящее время «тридцатки» уже пополнили авиапарки морской авиации Балтийского и Северного флотов. В 2016-м году эти истребители начали поступать на вооружение 4-го гвардейского морского штурмового и 279-го отдельного корабельного авиаполков. В декабре 2018-го года командующим МА ВМФ генерал-майор Игорь Кожин, говоря закупках Су-30СМ заявил: «Это наш базовый самолёт, поэтому идёт плановая замена на него практически всего парка оперативно-тактической авиации».

Закуплены «тридцатые» и другими странами — членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Несколько десятков Су-30СМ приобретены Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном.

Антон Лавров