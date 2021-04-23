Войти
ТАСС

Европейскую ракету Vega запустят с Куру в ночь на 29 апреля

311
0
0
Vega
Vega.
Источник изображения: aboutspacejornal

Она должна вывести на орбиту первый спутник из нового созвездия аппаратов мониторинга Земли

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Корпорация-оператор запусков ракет во Франции Arianespace сообщила в среду Agence France-Presse, что очередной пуск европейской ракеты легкого класса Vega будет осуществлен на будущей неделе с космодрома в Куру (Французская Гвиана), в ночь с 28 на 29 апреля. Об этом говорится в информации АFP.

В ходе предстоящего 18-го по счету полета ракета должна вывести на орбиту первый спутник из нового созвездия аппаратов мониторинга Земли, получившего название Pl iades Neo. Всего в нем будет четыре спутника. Заказчиком выступает корпорация Airbus Defence and Space.

Также на ее борту будут находиться пять миниспутников, которые будут размещены на орбите с помощью недавно созданной и уже опробованной в прошлом году системы SSMS - спутникового диспенсера. Среди них - аппарат мониторинга Земли для норвежского космического агентства и спутник для французского оператора Eutelsat, предоставляющего услуги по спутниковой связи. Все выводимые ракетой аппараты будут размешены на солнечно-синхронных орбитах (в промежутке высот от 613 до 621 км).

Предыдущая попытка пуска ракеты Vega завершилась 17 ноября прошлого года неудачей - ракета упала на землю вскоре после старта. Были уничтожены два спутника - испанский и французский. Как выяснила независимая комиссия по расследованию, катастрофа ракеты была вызвана ошибкой, допущенной на заводе итальянской компании-производителя Avio во время монтажа четвертой ступени. Было сделано неверное подключение проводов, которое в дальнейшем контрольная проверка не выявила.

"Компанией Avio после инцидента, который произошел в ноябре, была проведана углубленная работа с тем, чтобы обеспечить возобновление полетов ракеты. Эти работы были проконтролированы Arianespace и Европейским космическим агентством с тем, чтобы убедиться в надежности применяемых производственных технологий и качестве носителя. Мы действовали без спешки и готовы к запуску ракеты на будущей неделе", - заявил АFP генеральный директор Arianespace Стефан Исраэль.

Он сообщил, что французский спутник, который выедет ракету на орбиту, "создан на основе самых передовых технологий в сфере мониторинга Земли в том, что касается разрешающей способности снимков".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Испания
Италия
Норвегия
Франция
Компании
Airbus
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Похожие новости
19.11.2020
Названа причина аварии итальянской ракеты Vega с украинским двигателем РД-843
19.12.2019
Космические деньги: из-за отложенного старта "Союза" зависли почти $500 млн
24.06.2015
Ракета Vega с украинским двигателем в пятый раз стартовала с космодрома Куру
28.12.2010
Европейское космическое агентство не смогло пока что найти денег для продления своего участия в МКС
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 10:54
  • 2
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
  • 23.04 10:54
  • 1
Борисов: РФ выступает за активизацию ВТС с Ираком
  • 23.04 10:53
  • 1
В Британии обеспокоились «дутыми» российскими войсками под Москвой
  • 23.04 10:45
  • 3
США заподозрили Россию в атаках «направленной энергией»
  • 23.04 09:48
  • 169
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 23.04 09:03
  • 129
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 23.04 08:06
  • 2192
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.04 07:41
  • 11
В СВР сочли бредом американские заявления о причастности службы к атаке на SolarWinds
  • 23.04 05:39
  • 9
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 23.04 05:34
  • 12
Россия создала самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях - Шойгу
  • 23.04 04:27
  • 1
США готовят удар в самый беззащитный район России
  • 23.04 02:44
  • 1
Новая российская орбитальная станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой - Рогозин
  • 23.04 02:17
  • 1
На учениях в Крыму отработано быстрое наращивание военной группировки - экс-командующий ЧФ РФ
  • 23.04 02:16
  • 1
Войска после учений на юге и западе России возвращают в места дислокации
  • 23.04 01:40
  • 2
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2