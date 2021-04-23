ЕС приветствовал приостановление прав и привилегий Сирии в ОЗХО

Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейский союз приветствует решение, принятое в среду 25-й Конференцией государств-участников Конвенции о химическом оружии (КХО), о приостановлении права голоса и привилегий Сирийской Арабской Республики из-за несоблюдения ею положений конвенции, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Решение является сильным сигналом международного сообщества против безнаказанности за применение химического оружия в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Конвенция о химическом оружии - ключевой инструмент глобальной архитектуры нераспространения и разоружения", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в Брюсселе.

Он отметил, что ЕС и его государства-члены видят в этом решении надлежащий ответ конференции на "явное нарушение основных принципов Конвенции Сирийской Арабской Республикой спустя более семи лет после принятия резолюции 2118 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (2013 г.) об уничтожении сирийской программы химического оружия".

По словам Борреля, несоблюдение Сирией международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия было подтверждено тщательными расследованиями, проведенными группой по оценке деклараций, миссиями по установлению фактов и группой по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Высокий представитель ЕС по иностранным делам напомнил, что Европейский союз решительно осудил применение химического оружия ВВС Сирии в Лтамене в марте 2017 года и в Саракибе в феврале 2018 года.

"Мы настоятельно призываем Сирийскую Арабскую Республику полностью раскрыть масштабы своей программы создания химического оружия и вернуться к полному соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия", - сказано в коммюнике главы европейской дипломатии.

Он заверил, что Европейский союз и его государства-члены будут продолжать борьбу "против нападений с применением химического оружия и других злодеяний, совершенных сирийским режимом".

Боррель подтвердил полную поддержку Евросоюзом Организации по запрещению химического оружия и подчеркнул взаимодополняемость ее работы с ООН. "Мы полностью уверены в объективности, беспристрастности и независимости технического секретариата организации и ее группы по расследованию и идентификации", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Ранее в среду сообщалось, что члены ОЗХО большинством голосов поддержали решение приостановить ряд прав и привилегий Сирии в этой организации.

В голосовании приняли участие представители 136 из 193 членов ОЗХО. 87 стран проголосовали "за", 15, в том числе Россия, Китай и Иран - "против", 34 страны воздержались.

Это означает, что Сирия лишается права голоса на ежегодных конференциях ОЗХО, отныне не имеет права добиваться избрания в исполнительный совет организации, а также возглавлять какую бы то ни было службу внутри ОЗХО.