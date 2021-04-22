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Время электроники

К 2030 году Huawei намерена представить сети 6G со скоростью в 50 раз быстрее, чем 5G

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Huawei
Huawei.
Источник изображения: REUTERS/Matthew Childs

Глава Huawei Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) заявил, что компания представит свои сети 6G примерно в 2030 году. По его словам, эти сети будут в 50 раз быстрее, чем 5G.

Планы крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования опираются на уже существующее преимущество над конкурентами в сетях 5G. По словам источника, этим преимуществом обусловлена прочная позиция компании при обсуждении разработок, которые вошли в 6G.

Huawei собирается выпустить официальное описание 6G, которое поможет отрасли понять суть сетей следующего поколения.

Помимо прироста в скорости, сети 6G обеспечат задержку на уровне одной десятой задержек в сетях 5G. Конечно, сети 6G намного превзойдут сети 5G с точки зрения пиковой скорости, числа подключений, мобильности, эффективности использования спектра и возможностей позиционирования. Также важно понимать, что сверхскоростная сеть — это всего лишь ответвление 6G. По мнению экспертов, правильная сеть 6G приведёт к интеграции наземной беспроводной и спутниковой связи, что даст начало бесшовному глобальному охвату за счёт интеграции спутниковой связи.

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