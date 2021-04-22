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Industry Hunter

Между Москвой и Санкт-Петербургом построили квантовую линию связи

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Между Москвой и Санкт-Петербургом построили квантовую линию связи
Между Москвой и Санкт-Петербургом построили квантовую линию связи.
Источник изображения: industry-hunter.com

Заместитель гендиректора оператора «ТрансТелеКом» (дочерняя компания РЖД) Алексей Ноздрин сообщил о завершении строительства квантовой линии связи между Москвой и Санкт-Петербургом, которая будет запущена в текущем квартале.

Сеть уже существует, оборудование смонтировано, осталась, по сути, пусконаладка. Во втором квартале должен состояться пуск в виде переданного квантового ключа. — Алексей Ноздрин

Глава «ТрансТелеКома» добавил, что в построенной сети используется оборудование российского производителя, название которого он не уточнил. Максимальная защищённость передаваемых данных является главным преимуществом квантовой сети, по заявлению оператора, который рассчитывает на спрос со стороны финансовых организаций, силовых структур и других госорганизаций. Среди сценариев использования квантовых технологий, помимо передачи данных банков и госструктур, разработчики приводили строительство безопасных систем интернета вещей и управление беспилотными поездами.

 

Строительство 800-километровой квантовой сети между Москвой и Петербургом было утверждено правительством летом прошлого года. Это часть масштабного проекта по созданию квантовой сети протяжённостью 10 000 км. До 2024 года на эти цели будет потрачено 16,7 млрд рублей. К тому моменту объём оказываемых в квантовой сети услуг достигнет около 55 млрд рублей, согласно оценке РЖД.

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