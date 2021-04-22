На острова Курильской гряды перебросят морозоустойчивые танки Т-80БВ

Прикрывающую Курилы 18-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию решили оснастить более современными бронемашинами. Точнее говоря, их получат танкисты этой дивизии.

"В целях повышения боевых возможностей мотострелкового соединения, дислоцирующегося на Курильских островах, будет проведено перевооружение танковых подразделений с Т-72Б на более современные Т-80БВ", - сообщил в интервью "Красной звезде" генерал-майор Владимир Белявский из 68-го армейского корпуса Восточного военного округа. Уточним, что именно этот корпус отвечает за оборону Сахалина и Курильской гряды.

Необходимость переоснащения во многом продиктована сложным климатом на островах и особенностями "восьмидесятки". Дело в том, что в отличие от других танков на Т-80 стоит газотурбинный двигатель. Он легко запускается даже в сильные морозы, что серьезно ускоряет готовность машины к эксплуатации. В то же время дизельные силовые установки, применяемые на том же Т-72, требуют дополнительно прогрева - на это уходит до 40 минут. Правда, "восьмидесятка" чувствительна к пыли. Но на Курилах танкисты с подобной проблемой почти не сталкиваются - воздух там чистый.

За последнее время Минобороны России значительно нарастило военную группировку на этих островах. Ровно два года назад на Кунашире заработала зона боевого дежурства противовоздушной обороны. Это стало возможным после того, как на самый восточный форпост России перебросили с материка мобильные береговые радиолокационные станции наблюдения за морскими объектами "Мыс-1" и гидроакустические комплексы. Они создали на Курилах сплошную зону для обнаружения и отслеживания всех надводных, подводных и воздушных целей на дальности до 200 километров.

Функцию прикрытия островов с воздуха взяли на себя сначала расчеты зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2У". Затем там появились комплексы ПВО С-300В4 на гусеничном ходу. А в феврале нынешнего года на боевое дежурство на Сахалине заступили системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф".

Огневой мощи у базирующихся на гряде сухопутчиков тоже хватает. В арсеналах "островитян" есть и реактивные системы залпового огня, и полевые пушки с минометами. В аэропорту Ясный на острове Итуруп боевое дежурство несут современные многоцелевые истребители Су-35. Еще Генштаб разместил на Итурупе и Кунашире береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Вся эта группировка представляет собой очень мощную силу, способную гарантированно предотвратить высадку на Курилы чужих войск и сорвать атаки вражеских кораблей, ракет и авиации.

Юрий Гаврилов