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Российская газета

Северный флот отработал поиск "вражеских" подлодок

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Источник изображения: rg.ru

Поиск вражеских подводных лодок в ближней морской зоне отработала поисково-ударная корабельная группа Северного флота в ходе межвидового командно-штабного учения (КШУ) по разрешению кризисных ситуаций в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

Моряки-противолодочники отрабатывали тактику поиска вражеских субмарин при помощи гидролокационных комплексов. Также в учениях участвовала противолодочная авиация, которая выставляла барьеры из гидроакустических буев на предполагаемом пути подводных лодок. Полученная этим путем информация использовалась надводными кораблями флота, выполнявшими поиск подлодок.

КШУ проводится под общим руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На различных этапах учения задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

Особое внимание во время учения будет уделяться обеспечению безопасности российских объектов экономической деятельности в Арктике, спасательным операциям и оказанию помощи на море, защите морских коммуникаций.


Алексей Михайлов (Мурманск)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
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