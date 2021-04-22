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Известия.ru

В России заявили об отсутствии планов по закупке беспилотников у Турции

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko

У России нет планов закупать беспилотники Bayraktar («Байрактар») у Турции, так как у страны есть свои. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили «Интерфаксу» в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», так как обладает собственными БПЛА подобного класса «Орион», которые поставляются как в российские Вооруженные силы, так и на экспорт», — отметила пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.

9 апреля сообщалось о том, что Украина приобрела турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

На следующий день украинские СМИ сообщали, что Киев впервые использовал турецкие беспилотники в Донбассе: аппарат Bayraktar начал полет с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего дрон вернулся к точке взлета. О задачах, поставленных перед операторами аппарата, не сообщается.

На фоне этих событий министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Анкару и другие столицы не подпитывать милитаристические настроения Киева.


С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах.

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Лавров Сергей
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