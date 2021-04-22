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Al Mayadeen (ОАЭ): зачем Байден подталкивает Россию к войне с Украиной?

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Акция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция "Выбор Донбасса" в Донецке.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Аверин

Что заставляет администрацию Байдена провоцировать эскалацию конфликта на востоке Украины и напряженность с Москвой? По мнению автора, враждебность президента США по отношению к России, характеризующая все его действия и решения, проистекает не только из стратегических принципов, но и из ряда личностных факторов.

В регионе наблюдается эскалация конфликта, и Россия движется к войне, которая, вероятнее всего, ей не нужна. Что же заставляет администрацию Байдена провоцировать эту эскалацию?

Мир замер в ожидании войны на Украине: после роста напряженности между Москвой, с одной стороны, и американцами и остальными странами НАТО, с другой, российский военный контингент был отправлен к украинской границе как по морю, так и по суше.

С тех пор, как Джо Байден пришел в Белый дом, началось обсуждение процесса вступления в НАТО ряда стран, в том числе Украины, а также участия последней в военных маневрах альянса. Все это позволило президенту Украины Зеленскому обрушиться на Москву с враждебной риторикой и пригрозить ей войной за возвращение украинских территорий.

Военная ситуация приняла бы крайне опасные масштабы, если бы после российского предупреждения американцы не передумали и все-таки отправили два боевых корабля в Черное море. Послание звучало так: Соединенным Штатам следует держаться подальше от Крымского полуострова, поскольку это в их же интересах. По мнению Кремля, любое решение отправить ВМС США в Черное море будет считаться "крайне провокационным" актом, цель которого - испытать Россию на прочность.

Явно желая бросить вызов русским, Великобритания объявила об отправке в Черное море своих военных кораблей в мае. Это произошло после того, как Россия заявила об ограничении судоходства иностранных военных и других судов в определенных зонах Черного моря до октября 2021 года, что вызвало немедленное осуждение со стороны Украины и Евросоюза.

Таким образом, в регионе наблюдается эскалация конфликта, и Россия движется к войне, которая, вероятнее всего, ей не нужна. Что же заставляет администрацию Байдена провоцировать эту эскалацию?

С момента прихода Джо Байдена в Белый дом враждебность Соединенных Штатов по отношению к России усилилась. Так, американский президент назвал Путина "убийцей", отклонил предложение Кремля о проведении переговоров, а затем принял решение о введении санкций против России. Похоже, враждебность по отношению к этой стране, характеризующая все его действия и решения, проистекает из ряда личностных и стратегических факторов, которые мы выделим ниже.

Влияние личностных факторов проявляется в следующем.

Во-первых, на Байдена как на американского политика повлияла эпоха холодной войны.

Во-вторых, американский лидер испытывает гнев в связи с появления разведывательных отчетов, свидетельствующих о российском вмешательстве в выборах в США (2016 и 2020) в интересах его оппонента Дональда Трампа.

В-третьих, это потребность Байдена казаться сильным и жестким лидером на фоне внутренних кампаний, стремящихся выставить его слабым.

Что касается стратегических факторов, то можно упомянуть два момента.

Во-первых, Россия находится под давлением процесса "расширения НАТО", поскольку всем известна чувствительность Москвы по отношению к данному вопросу и присоединению к НАТО соседних стран. Она считает это стратегической угрозой для своей национальной безопасности. Европейцы и американцы проверили, насколько Москва серьезно относится к расширению НАТО в 2008 году, когда объявили о намерении добиться вступления Украины и Грузии в альянс. Грузия бросила России вызов, и последняя предприняла военное вмешательство, в результате чего Тбилиси лишился двух регионов - Абхазии и Южной Осетии.

Байден возродил украинскую мечту о вступлении в НАТО с целью оказать давление на Москву, несмотря на наличие фундаментальных препятствий, мешающих Украине присоединиться к альянсу. Речь идет о запрете на присоединение к НАТО государств, находящихся в состоянии конфликта со своими соседями. Россия пользуется этим положением, вступая в конфликт с этими государствами, и тем самым мешает им вступить в альянс.

Кроме того, расширение НАТО требует единодушного решения его членов (статья 10), чего также не наблюдается, поскольку страны альянса опасаются, что присоединение Украины заставит их выполнить положение о взаимной обороне (статья 5) и тем самым участвовать в военном противостоянии с Россией.

Второй и самый важный стратегический фактор - желание заставить Германию отказаться от проекта газопровода "Северный поток - 2".

Президент США Джо Байден находится под сильным давлением Конгресса, требующего ввести санкции на строительство трубопровода между Россией и Германией "Северный поток-2" и предотвратить его завершение. Однако он не спешит с подобным решением, поскольку оно может негативно повлиять на отношения американцев с Германией, а значит, и с Европейским Союзом. Немцы дали понять и Трампу, и Байдену, что не откажутся от близкого к завершению проекта. Как известно, они вложили в него более 16 миллиардов евро.

Американцы пытались подтолкнуть Германию к импорту энергоносителей из Соединенных Штатов в качестве альтернативы российскому газу, но помешала более высокая цена. Они спешат предотвратить завершение строительства газопровода из-за огромной экономической выгоды, которая будет гарантирована россиянам в дополнение к стратегическому преимуществу в виде монополизации поставок энергоносителя в Европу. Это обретает ещё большую актуальность в свете окончательного перехода Европейского Союза на газ к 2030 году в связи с экологическими соображениями.

Таким образом, существует целый ряд факторов, подталкивающих президента США к дальнейшим провокациям, чтобы россияне пошли на ограниченный военный конфликт с Украиной (НАТО не будет участвовать в ее защите в данном случае). Как полагают некоторые члены американской администрации и сотрудники аналитических центров, любой военный конфликт или нападение России на Украину может поставить немцев в затруднительное положение, из-за чего они будут вынуждены заморозить работы по газопроводу "Северный поток - 2".

В лучшем случае администрация Байдена надеется добиться того, что эскалация станет рычагом давления на россиян с целью продления контрактов на поставки энергии Украине (заканчивающиеся в 2024 году) еще на 10 лет. Это даст ей время на поиск альтернативных источников энергии для Европы.


Лейла Накуля (ليلى نقولا)

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