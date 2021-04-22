Названо количество российских спутников на орбите

Россия обладает космической группировкой в количестве 162 спутников. Об этом 21 апреля рассказал генеральный директор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» (входит в «Роскосмос») Николай Тестоедов на общем собрании Российской академии наук.

По его словам, 102 спутника из этого количества — производства этого предприятия.

В феврале директор научно-исследовательского центра «Планета» Василий Асмус отметил, что Россия должна наращивать орбитальную группировку метеоспутников для того, чтобы не зависеть от западной информации в прогнозировании погоды.

В конце февраля Россия приступила к развертыванию орбитальной группировки для мониторинга климата Арктики. Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

В декабре 2020 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в российской орбитальной группировке гражданского назначения насчитывается 96 спутников. В это количество не вошли военные спутники.