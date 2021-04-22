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ТАСС

На Луне предложили построить телескоп для изучения космических лучей

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Источник изображения: © EPA/S. LOWERY

Благодаря низкой гравитации и отсутствию у Луны атмосферы и магнитного поля этот прибор может оказаться гораздо эффективнее наземных обсерваторий

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские ученые разработали детальные планы по постройке нейтронного телескопа на поверхности Луны. Благодаря ему можно будет определить источники космических лучей высоких энергий и изучить их свойства. Об этом рассказал научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Лев Зеленый в ходе общего собрания РАН.

"Когда речь заходит об освоении Луны, всегда возникает вопрос, зачем это нужно ученым. Коллеги из МГУ выдвинули замечательное предложение - построить на поверхности Луны обсерваторию "Нейтрониум" для исследования космических лучей высоких энергий. Их порождают нейтронные звезды и другие экзотические объекты Вселенной и при этом данные лучи представляют главную опасность для жизни космонавтов. Поэтому их изучение важно и для науки, и для практики", - отметил Зеленый.

В последние годы астрономы часто задумываются о постройке телескопов на поверхности Луны или использования спутника Земли в качестве одного из компонентов так называемого "терраскопа" - наблюдательного прибора, в котором роль главной линзы телескопа будет выполнять атмосфера нашей планеты.

Эта идея связана с тем, что на Луне нет магнитного поля и атмосферы. Именно эти два фактора мешают наблюдать за заряженными частицами и некоторыми типами электромагнитных волн, а также искажают почти все типы изображений и научных данных. Кроме того, благодаря низкой лунной гравитации постройка и работа внеземной обсерватории будет легче и дешевле.

Одну из подобных идей, по словам Зеленого, недавно выдвинули специалисты НИИ ядерной физики МГУ. Они предложили установить на поверхности Луны телескоп "Нейтрониум", предназначенный для изучения механизмов разгона космических лучей и оценки их опасности для здоровья людей и работы техники, выведенной в открытый космос.

Он представляет собой набор из антенн, которые будут улавливать вспышки радиоизлучения, возникающие в почве Луны в результате попадания в нее космических лучей. Как надеются ученые, "Нейтрониум" позволит им найти и изучить источники космического излучения, а также оценить вклад каждого из них в радиационную обстановку в окололунном пространстве.

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