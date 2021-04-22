"Опередили на десятилетия". Что нового на вооружении российской армии?

Упомянутые в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию боевые комплексы ‒ это "оружие XXI века", аналогов которому в мире нет, отметил в эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, военный политолог Владимир Богатырев.
В этом году доля современного вооружения в ядерной триаде России превысит 88 процентов, а в целом доля современного оружия и техники в войсках к 2024 году составит почти 76 процентов, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Он напомнил, что войска уже получили гиперзвуковые комплексы "Авангард", боевые комплексы "Пересвет", а до конца 2022 года на боевое дежурство встанет первый полк, укомплектованный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат". Также в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты "Циркон".
"В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы", ‒ сказал президент РФ.
В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев отметил, что приведенные в послании президента факты показывают: российский оборонный комплекс опередил ближайших конкурентов на десятилетия.
По его словам, смысл новых видов вооружений ‒ укрепить безопасность страны.