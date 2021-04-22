Путин предупредил организаторов провокаций против России о последствиях

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что за любыми действиями, которые представляют опасность для России, последует ассиметричный, быстрый и жесткий ответ.
При этом глава государства подчеркнул, что у российских властей хватит ответственности и уверенности в своей правоте при принятии любого решения.
"Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — добавил Путин.
"Шерхан и Табаки"
Президент также указал на недружественные акции против Москвы и отметил, что Кремль ведет себя в этой ситуации максимально сдержанно.
Путин добавил, что Россия стремится иметь добрые отношения со всем государствами и не хочет "сжигать мосты".
Ранее глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. Большая его часть посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.