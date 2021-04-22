Путин предупредил организаторов провокаций против России о последствиях

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что за любыми действиями, которые представляют опасность для России, последует ассиметричный, быстрый и жесткий ответ.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели", — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что у российских властей хватит ответственности и уверенности в своей правоте при принятии любого решения.

"Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — добавил Путин.

"Шерхан и Табаки"

Президент также указал на недружественные акции против Москвы и отметил, что Кремль ведет себя в этой ситуации максимально сдержанно.

"А мы видим, что происходит в реальной жизни: как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена", — сказал он.

Путин добавил, что Россия стремится иметь добрые отношения со всем государствами и не хочет "сжигать мосты".

Ранее глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. Большая его часть посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.