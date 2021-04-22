Войти
РИА Новости

Путин предупредил организаторов провокаций против России о последствиях

587
0
+1

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что за любыми действиями, которые представляют опасность для России, последует ассиметричный, быстрый и жесткий ответ.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели", — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что у российских властей хватит ответственности и уверенности в своей правоте при принятии любого решения.

"Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — добавил Путин.

"Шерхан и Табаки"

Президент также указал на недружественные акции против Москвы и отметил, что Кремль ведет себя в этой ситуации максимально сдержанно.

"А мы видим, что происходит в реальной жизни: как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, всё как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена", — сказал он.

Путин добавил, что Россия стремится иметь добрые отношения со всем государствами и не хочет "сжигать мосты".

Ранее глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. Большая его часть посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.02.2020
Шойгу посетил выставку, посвященную защите Сербии от бомбардировок НАТО
12.04.2019
Как устроена база Минобороны "Северный клевер" в Арктике
23.07.2015
МИД Ирана: поставки Тегерану С-300 не подпадают под запреты СБ ООН
24.11.2014
«Армата» против «Леопарда»: новый русский танк превзойдет все мировые аналоги
03.05.2007
Позиция по ДОВСЕ, оглашенная президентом, обоснованна и естественна - Сергей Иванов
28.04.2007
Россия может наложить мораторий на ДОВСЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 15:50
  • 23
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 22.04 15:40
  • 158
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.04 15:06
  • 126
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 22.04 13:52
  • 2
Взрыв произошел в Израиле во время испытаний на заводе ракетных технологий
  • 22.04 13:19
  • 5
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 22.04 12:13
  • 1
Источник сообщил об обсуждении в NASA отстыковки российского сегмента МКС
  • 22.04 11:35
  • 52
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 22.04 10:40
  • 2
Владимир Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно
  • 22.04 10:37
  • 1
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2
  • 22.04 10:12
  • 1
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
  • 22.04 09:40
  • 1
Военные самолеты России получат крышу над головой
  • 22.04 09:38
  • 1
Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине
  • 22.04 09:28
  • 5
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 22.04 09:07
  • 4
ZALA представила первый российский квадрокоптер, неуязвимый для средств РЭБ
  • 22.04 08:43
  • 6
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"