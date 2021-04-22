Folha de S. Paulo (Бразилия): Россия закрывает воздушное пространство вокруг Крыма после протеста США

Бразильские читатели комментирует новость об отзыве посла США для консультация после закрытия Россией части акватории Черного моря для проведения военных учений. Путин вернул Крым, который всегда был русским, пишет один из комментаторов, а Америка ведет себя вызывающе.

Россия на четыре дня закрыла воздушное пространство над побережьем Крыма, чтобы провести еще один раунд военных учений. Днем ранее Соединенные Штаты выразили протест из-за закрытия части акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других государств. Эти меры только накаляют обстановку в регионе. Во вторник посол США в Москве Джон Салливан (John Sullivan) отправился в Вашингтон для консультаций, российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву еще в марте. Таким образом, в разгар кризиса на Украине у России и США нет послов на территории друг друга.

Комментарии читателей:

ALEKSANDRA ZAKARTCHOUK: До каких пор еще США и их союзники будут вмешиваться в дела славянских государств? В США столько внутренних проблем, начать хотя бы с растущего уровня насилия, Байдену уже стоит ими заняться. Вместо того, чтобы спонсировать и проводить действия по дестабилизации России, стоило бы вспомнить, например, что у него под носом в США разворачивается ужасная трагедия с мигрантами. Меня не обманет эта избирательная человечность, которая распространяется только финансируемого ими Навального.

SÉRGIO DOURADO: Напряженно, да? Москва хочет продемонстрировать свою силу, но Запад (это его основная цель) тоже не сможет отступить и пройдет по Украине, разделяя ее, пока от этой страны не останутся только осколки.

ERNESTO PICHLER: Россия вернула себе Крым, который всегда, с самого Средневековья, был русским, чтобы не допустить размещения на Черном море американской базы. Именно это и было основной причиной, почему американцы потратили 4 миллиарда долларов на переворот против пророссийского правительства Януковича на Украине (по словам помощницы госсекретаря Виктории Нуланд (Victoria Nuland)). Это не российский империализм. Это геополитическая самооборона от намного более агрессивного империализма.

LEANDRO ISOLA (в ответ ERNESTO PICHLER): Спасибо за анализ, Эрнесто. Геополитика региона весьма сложная и, в отличие от того, что заявляет западная пропаганда (в том числе наши "свободные" СМИ), США занимают в этом конфликте активную позицию. Украина - это просто сцена для противостояния, бедные украинцы, к сожалению, пострадают от ран возможной войны. Пользуясь ситуацией, напомню, что Первая мировая война началась из-за убийства всего одного человека в Сараево.

CLEBER DE JESUS AUSEC LUDWIG: На месте Путина я бы заключил договор с какой-нибудь центральноамериканской страной и построил бы там военную базу. Я бы посмотрел, понравилось бы это американцам…

BRANKA CALABRESE: США всегда вели себя вызывающе, а сейчас они совсем в отчаянии. США понимают свое бессилие и упадок как нации и общества. В еще большее отчаяние их приводит необычайный взлет Китая. Капитализм США нуждается в войне. Если отчаяние и провокации США заставят Россию выйти из себя, для Земли это будет хорошая новость: коронавирус будет уничтожен.

PAUDERNEY SCHUSTER: Я бы посмотрел, как Россия отправила бы войска и флот в страну, граничащую с США. Путин - выдающийся игрок, потому что от того, как его провоцирует Запад, любой серьезный лидер уже бы сошел с ума. Нам могут не нравится какие-то действия русских, однако, мы должны понять и похлопать тому, как они справляются с Европой, жаждущей получить власть над их природными ресурсами.

TERSIO GORRASI: Мировые шерифы хотят потыкать короткой палкой в ягуара? А потом говорят, что это республиканцы воинственно настроены?

JAQUES BRAND: Также как Техас в XIX веке и Акри в начале XX века, Крым сначала объявил о своей независимости, а потом решил присоединиться к соседней державе. Сложно осуждать Путина (отвратительного отравителя оппозиции) за его действия в Крыму, тем более что на полуострове в Севастополе находится большая российская военно-морская база. Путин мудро предложил федералистское (или ко-федеральное) решение регионам востока Украины, где большинство населения говорит на русском языке и положительно настроена в отношении России. P. S. Да здравствует Навальный.

Игорь Жилоу (Igor Gielow)