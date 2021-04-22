Войти
Российская газета

Применение реактивного ранца при захвате судна показали на видео

646
0
0

В Нидерландах на учениях морского спецназа впервые применили гравитационный реактивный костюм, чтобы попасть на судно, захваченное условным противником.

Реактивный костюм, который использовали во время учений, состоял из ранца с топливом, двух пар реактивных двигателей, которые крепятся на руки, и еще одного двигателя в ранце. Устройство позволяет летать на протяжении 5-10 минут, разгоняясь до 137 километров в час.

Во время учений пилот взлетел с быстроходной лодки и по воздуху опустился на борт торгового судна, захваченного злоумышленниками. В полете "реактивный человек" опередил вертолет и штурмовую лодку.

Таким образом испытания показали, что устройство может применяться в открытом море, и пилот может с относительной легкостью садиться и взлетать с катеров и малых судов.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Проекты
Военные учения
Похожие новости
13.08.2014
«Рейнметалл» продолжит обслуживать учебный центр немецкой армии
27.01.2014
Заключен контракт на поставку в Оман ЗРК NASAMS
30.12.2013
В Тайвань начали поступать ракеты «Гарпун» подводного старта
25.11.2013
Невидимый фронт вооруженной борьбы
19.08.2013
Повышение огневого могущества корабельных стабилизированных установок вооружения
19.06.2013
Страшный сон литовцев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 15:50
  • 23
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 22.04 15:40
  • 158
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.04 15:06
  • 126
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 22.04 13:52
  • 2
Взрыв произошел в Израиле во время испытаний на заводе ракетных технологий
  • 22.04 13:19
  • 5
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 22.04 12:13
  • 1
Источник сообщил об обсуждении в NASA отстыковки российского сегмента МКС
  • 22.04 11:35
  • 52
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 22.04 10:40
  • 2
Владимир Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно
  • 22.04 10:37
  • 1
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2
  • 22.04 10:12
  • 1
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
  • 22.04 09:40
  • 1
Военные самолеты России получат крышу над головой
  • 22.04 09:38
  • 1
Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине
  • 22.04 09:28
  • 5
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 22.04 09:07
  • 4
ZALA представила первый российский квадрокоптер, неуязвимый для средств РЭБ
  • 22.04 08:43
  • 6
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"