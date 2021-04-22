Применение реактивного ранца при захвате судна показали на видео

В Нидерландах на учениях морского спецназа впервые применили гравитационный реактивный костюм, чтобы попасть на судно, захваченное условным противником.

Реактивный костюм, который использовали во время учений, состоял из ранца с топливом, двух пар реактивных двигателей, которые крепятся на руки, и еще одного двигателя в ранце. Устройство позволяет летать на протяжении 5-10 минут, разгоняясь до 137 километров в час.

Во время учений пилот взлетел с быстроходной лодки и по воздуху опустился на борт торгового судна, захваченного злоумышленниками. В полете "реактивный человек" опередил вертолет и штурмовую лодку.

Таким образом испытания показали, что устройство может применяться в открытом море, и пилот может с относительной легкостью садиться и взлетать с катеров и малых судов.

Николай Грищенко