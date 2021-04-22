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ТАСС

РАН вновь предложит создать совет по космосу при президенте РФ

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Лев Зеленый
Лев Зеленый .
Источник изображения: © Андрей Махонин/ТАСС

С такой инициативой выступил академик Лев Зеленый

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук планирует вновь выйти с инициативой создания совета по космосу при президенте РФ. Об этом рассказал президент Академии Александр Сергеев на общем собрании РАН.

Комментируя выступление научного руководителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Льва Зеленого, в котором он предложил выступить с такой инициативой, Сергеев напомнил, что в предыдущие годы эту идею уже высказывали представители РАН и Роскосмоса.

"По поводу совета по космосу при президенте РФ. <…> Это наше предложение - еще раз обратиться <…> от имени общего собрания [РАН]. Мне кажется, можно сформулировать <…> такое предложение с просьбой обсудить", - сказал Сергеев.

Общее собрание членов РАН прошло 20-21 апреля в гибридном формате. Во вторник его открыл доклад главы Академии о важнейших научных достижениях ученых в 2020 году, а также приоритетных направлениях работы РАН по реализации государственной научно-технической политики. В этот день также выступили представители региональных отделений Академии. В среду, 21 апреля, в РАН прошла научная сессия, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. С докладами выступили генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, президент РАН Александр Сергеев, ряд ученых и космонавтов.

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Россия
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ИКИ РАН
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Персоны
Рогозин Дмитрий
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