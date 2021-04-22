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ТАСС

Наблюдение и медицинские эксперименты будут главными задачами на новой орбитальной станции

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Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев
Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Руководитель полета российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев отметил, что обсуждение по вопросу создания станции ведется давно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Основными задачами российской орбитальной станции станут наблюдение и медико-физиологические эксперименты. Об этом сообщил в среду руководитель полета российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

"Первое - обеспечение максимальных возможностей по наблюдению РФ, включая высокоширотные районы", - отметил он, выступая на общем собрании членов РАН. Еще одной задачей, по словам Соловьева, станет проведение медико-физиологических экспериментов в районах с наименьшей защищенностью от агрессивной космической среды. Он также отметил, что обсуждение по вопросу создания станции ведется давно.

Россия провела только 20% из всего количества научных экспериментов, выполненных на Международной космической станции, отметил Соловьев. "Что печально - масса доставленного научного оборудования на МКС в целом 76 тонн, а российского сегмента только 6,5 тонны. Проведенных экспериментов - более двух тысяч, из них российских только 400. Это результаты недофинансирования наших научных программ на станции", - сказал он.

Соловьев также отметил, что создание МКС в свое время спасло пилотируемую космонавтику в России. Также из общих 100% стоимости космической станции Россия затратила только 10%, при этом имеет больше 35% для проведения работ. Он добавил, что в соответствии со всеми межправительственными соглашениями, российская сторона имеет обязательства и будет их выполнять, чтобы поддерживать проект МКС до 2025 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

В воскресенье в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили ТАСС, что состояние МКС оставляет желать лучшего. Там пояснили, что станции необходимо техническое обследование, чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, по итогам которого будет приниматься решение о ее дальнейшей судьбе. В свою очередь сам Борисов в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сообщил, что Россия может выйти из проекта МКС в 2025 году.

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Страны
Россия
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Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
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