Северный флот на учениях в Арктике отработал уничтожение субмарин противника

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Серию противолодочных задач в ближней морской зоне отработала корабельная поисково-ударная группа в рамках межвидовых командно-штабных учений (КШУ) по разрешению кризисных ситуаций в Арктике, сообщил в среду Северный флот (СФ).

"Моряки-противолодочники отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков противолодочной авиации, которые выполнили постановку барьеров из гидроакустических буёв в морских полигонах боевой подготовки флота", - сказано в сообщении.

Также экипажи противолодочных кораблей "отработали совместное маневрирование, уклонение от торпедной атаки и условное применение оружия по подводному противнику", информирует СФ.

По его данным, в отработке задач приняли участие экипажи малых противолодочных кораблей "Снежногорск", "Брест" и "Юнга" во взаимодействии с самолётом Ил-38 и вертолётом Ка-27ПЛ противолодочной авиации СФ. Этими силами осуществлены поиск и слежение за подводным противником в Баренцевом море. "Им противодействовала дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил", - говорится в пресс-релизе.