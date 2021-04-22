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Известия.ru

Рогозин назвал сроки первого полета космического ядерного буксира

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Роскосмос» планирует к 2030 году вывести на орбиту транспортный космический модуль с ядерной энергоустановкой, 21 апреля сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на научной сессии общего собрания Российской академии наук.

«На сегодняшний день у нас есть фора, она небольшая, лет 5-7 не больше, в рамках той работы, что мы ведем по транспортно-энергетическому модулю или проекту «Нуклон», — сказал он.

Рогозин отметил, что если будут решены основные научные задачи, то модуль будет выведен на орбиту, это станет «колоссальным прорывом».

Госкорпорация заключила контракт с КБ «Авангард» на разработку аванпроекта комплекса «Нуклон» с ядерной энергоустановкой, заказ должен быть выполнен к 15 ноября 2022 года. Стоимость контракта составила 4,17 млрд рублей.

Разработка ядерной энергоустановки мегаваттного класса стартовала в 2010 году, ее ведет Центр имени Келдыша, изначально завершение работ по установке планировалось на 2015 год, а первый полет буксира — на 2018 год, сроки несколько раз сдвигались.

Ядерный буксир «Нуклон» намерены использовать при полетах в дальний космос. В 2030 году он должен отправиться в длительный полет для изучения сразу трех небесных тел: сначала аппарат состыкуется с модулем полезной нагрузки, затем будет отправлен на Луну. Потом он проследует на Венеру и оттуда к одному из спутников Юпитера.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Ядерный щит
ЯЭУ
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