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Строительство укрытий для авиационной техники

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Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 20 апреля 2021 года в Москве в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Открывая заседание, Министр обороны предложил начать работу с рассмотрения вопроса строительства укрытий для авиационной техники.

Укрытия для авиационной техники на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сентябрь 2019 года (с) Алексей Рамм / "Известия"

"В соответствии с Планом развития аэродромной сети предусмотрено возвести более 300 укрытий. Это позволит обеспечить базирование перспективных авиационных комплексов, в том числе самолётов пятого поколения. Создание укрытий синхронизировано с поставками летательных аппаратов в войска", - заявил глава военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, сооружения обеспечат маскировку авиатехники от спутникового наблюдения, её защищённость от климатических факторов и огневого воздействия, улучшат условия работы инженерно-технического состава.

Министр обороны подчеркнул, что работы ведут не только организации Военно-строительного комплекса, но и инженерно-аэродромные батальоны, что сокращает сроки и стоимость строительства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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