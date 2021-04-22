SpaceX перенесла запуск миссии Crew-2 на МКС из-за непогоды

Американская компания SpaceX перенесла запуск пилотируемой миссии Crew-2 на Международную космическую станцию (МКС) с четверга на пятницу, 23 апреля, из-за непогоды.

По сообщению NASA, теперь запуск планируется в 5:49 (12:49 мск).

В ведомстве подчеркнули, что с прибытием Crew Dragon на МКС впервые будут одновременно находиться сразу два американских пилотируемых корабля.

Согласно графику NASA, Crew Dragon Resilience, прибывший на МКС еще в ноябре, покинет станцию 28 апреля. На нем на Землю отправятся астронавты Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи.

10 февраля в NASA проинформировали об изучении возможности получения дополнительного места для своего астронавта на российском космическом корабле. Такое решение было связано с тем, что в случае с проблемами в запусках SpaceX Crew-2 и Boeing Starliner на МКС останется по крайней мере один член экипажа США на борту.

14 ноября 2020 года запуск космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию перенесли на день из-за погодных условий.