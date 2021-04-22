Владимир Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно

ЦАМТО, 21 апреля. Совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно. При этом особое внимание предстоит уделить развитию военного образования, сделать это как на основе военно-учебных заведений, так и на базе военных учебных центров при гражданских вузах.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Ниже фрагмент выступления В.Путина, посвященный военной тематике, приведен в изложении пресс-службы Кремля.

"К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76 проц. – это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88 проц.

На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года.

Увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием, как я уже сказал, "Кинжал" и ракетами "Калибр". На боевое дежурство будут поставлены в ближайшее время гиперзвуковые ракеты "Циркон". В полном соответствии с планами развития Вооруженных Сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая "Посейдон", "Буревестник" и другие системы.

Именно как лидер в создании боевых систем нового поколения, в развитии современных ядерных сил Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением, с обеспечением глобальной стабильности. Предметом, целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного сосуществования на основе уравнения безопасности, которая охватывала бы не только традиционные стратегические вооружения: межконтинентальные баллистические ракеты, тяжелые бомбардировщики и подводные лодки, – но и, подчеркну, все наступательные и оборонительные системы, способные решать стратегические задачи, независимо от их оснащения.

Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким.

Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами".