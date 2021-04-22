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Известия.ru

Космонавты будут летать на МКС чаще

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«Роскосмос» разрабатывает проект независимой российской орбитальной станции. Научную программу для нового космического аппарата готовят совместно с РАН. Планируется, что экипаж на станции будет находиться не постоянно, а только на время решения каких-либо задач. После 2025 года Россия планирует начать выход из программы МКС, сообщает телеканал «Известия». На нашем сегменте станции около 80% оборудования уже выработало свой ресурс. И на поддержание модуля нужно столько же средств, что и на создание отдельной нового комплекса. Планируется, что российская космическая станция полноценно заработает с 2030 года.

«Роскосмос» разрабатывает проект независимой российской орбитальной станции. Научную программу для нового космического аппарата готовят совместно с РАН. Планируется, что экипаж на станции будет находиться не постоянно, а только на время решения каких-либо задач. После 2025 года Россия планирует начать выход из программы МКС, сообщает телеканал «Известия». На нашем сегменте станции около 80% оборудования уже выработало свой ресурс. И на поддержание модуля нужно столько же средств, что и на создание отдельной нового комплекса. Планируется, что российская космическая станция полноценно заработает с 2030 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
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