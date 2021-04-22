Космонавты будут летать на МКС чаще

«Роскосмос» разрабатывает проект независимой российской орбитальной станции. Научную программу для нового космического аппарата готовят совместно с РАН. Планируется, что экипаж на станции будет находиться не постоянно, а только на время решения каких-либо задач. После 2025 года Россия планирует начать выход из программы МКС, сообщает телеканал «Известия». На нашем сегменте станции около 80% оборудования уже выработало свой ресурс. И на поддержание модуля нужно столько же средств, что и на создание отдельной нового комплекса. Планируется, что российская космическая станция полноценно заработает с 2030 года.

«Роскосмос» разрабатывает проект независимой российской орбитальной станции. Научную программу для нового космического аппарата готовят совместно с РАН. Планируется, что экипаж на станции будет находиться не постоянно, а только на время решения каких-либо задач. После 2025 года Россия планирует начать выход из программы МКС, сообщает телеканал «Известия». На нашем сегменте станции около 80% оборудования уже выработало свой ресурс. И на поддержание модуля нужно столько же средств, что и на создание отдельной нового комплекса. Планируется, что российская космическая станция полноценно заработает с 2030 года.