Войти
Российская газета

Китайские танки VT-3 замечены еще в одной африканской стране

477
0
0
Источник изображения: rg.ru

В столице Чада - Нджамене впервые замечены танки китайского производства Type 59G. Боевые машины были выведены на улицы города после гибели президента страны Идриса Деби Итно.

Ранее в составе сухопутных войск этого государства числились лишь шесть десятков старых советских Т-55.

Модернизированные "пятьдесят девятые", известные также как VT-3, получили дополнительную защиту корпуса и башни, причем прикрыты не только лобовые, но и боковые проекции.

Для установки дымовых завес применены специальные гранатометные установки.

Старые 100-мм нарезные орудия заменили гораздо более мощными гладкоствольными 125-мм пушками, аналогичными тем, что применяются на Type 96 и Type 99.

Соответственно, для эффективного использования такого оружия смонтировали современные многоканальные прицелы, правда, данных о наличии тепловизоров пока нет. Также появились новые радиостанции.

В качестве зенитного пулемета вместо Type 54, клона советского ДШК, установлен более совершенный W85.

Вместо старого 520-сильного аналога В-54 - 730-сильный двигатель.

Боевая масса - 40000 кг. Максимальная скорость по шоссе осталась прежней - 50 км/ч. Запас хода - 450 км. Экипаж - 4 человека.

Чад стал третьим государством, принявшим на вооружение Type 59G, ранее такие танки были замечены в Танзании, также сообщалось о закупке армией Бангладеш 300 аналогичных машин.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Танзания
Чад
Продукция
Type 59
Type 96
ZTZ99
Т-55
Похожие новости
04.02.2021
«Тип 15» — танк для Гималаев
30.10.2018
BMPT59 КНР получит аналог "Джавелина" и этим превзойдет российскую БМПТ-72
10.11.2017
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
20.10.2017
Глобальный передел: для чего Китай строит мощнейшую армию в мире
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.04 15:50
  • 23
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 22.04 15:40
  • 158
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.04 15:06
  • 126
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 22.04 13:52
  • 2
Взрыв произошел в Израиле во время испытаний на заводе ракетных технологий
  • 22.04 13:19
  • 5
Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов
  • 22.04 12:13
  • 1
Источник сообщил об обсуждении в NASA отстыковки российского сегмента МКС
  • 22.04 11:35
  • 52
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 22.04 10:40
  • 2
Владимир Путин: совершенствование и качественное укрепление Вооруженных Сил России идет постоянно
  • 22.04 10:37
  • 1
Как в 17-й бригаде ВСУ подготовили к боевым действиям танки Т-64БВ и БМП-2
  • 22.04 10:12
  • 1
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
  • 22.04 09:40
  • 1
Военные самолеты России получат крышу над головой
  • 22.04 09:38
  • 1
Россия оценила возможность разрыва с Турцией из-за продажи беспилотников Украине
  • 22.04 09:28
  • 5
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
  • 22.04 09:07
  • 4
ZALA представила первый российский квадрокоптер, неуязвимый для средств РЭБ
  • 22.04 08:43
  • 6
Армейский спецназ оснащают бронеавтомобилями "Тайфун-К"