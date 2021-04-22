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Известия.ru

Путин назвал срок принятия на вооружение ракет «Сармат»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет принята на вооружение в России в 2022 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 апреля.


Российский лидер напомнил, что на боевом дежурстве в стране уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», а также лазерные боевые комплексы «Пересвет».

«Первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года», — уточнил Путин.

Также, по словам президента, в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Кроме этого, увеличивается количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

«В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами», — подчеркнул Путин.

«Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода». Новая ракета сможет атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Ранее представители Минобороны РФ сообщали, что «Сарматы» будут развернуты в ракетных дивизиях у поселка Домбаровский в Оренбургской области и города Ужура Красноярского края.

В начале января британский таблоид Express назвал «Сармат» устрашающим. Издание подчеркнуло, что ракета весом 100 т способна переносить десять больших боеголовок или 16 маленьких.

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