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Российская газета

Путин: Первый полк с ракетами "Сармат" заступит на дежурство в 2022 году

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Источник изображения: rg.ru

Первый полк, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство в 2022 году. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

По словам президента, в соответствии с планами развития армии идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами. Это - "Посейдон", "Буревестник" и другие системы. Он напомнил, что на боевое дежурство в ближайшее время будут поставлены гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Путин подчеркнул, что в 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде России превысит 88%. Он рассказал, что к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%."Это очень хороший показатель", - отметил президент​​​.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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