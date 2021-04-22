Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый полк, укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство в конце 2022 года, заявил президент России Владимир Путин.

"На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

По его словам, к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, что, добавил глава государства, очень хороший показатель. "А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%", - уточнил президент.

В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.