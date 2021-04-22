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Российская газета

"Летающий танк" потерпел катастрофу в Эфиопии

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Военно-воздушные силы Эфиопии потеряли вертолет огневой поддержки. В Сети появились видеокадры, снятые на месте падения винтокрылой машины, которая практически полностью разрушилась. Находившийся на борту экипаж из трех человек погиб.

Обращает на себя внимание лежащий на переднем плане блок для запуска неуправляемых реактивных снарядов.

По дымящимся обломкам трудно определить модификацию, поэтому делаются предположения, что это Ми-24 или Ми-35.

В составе ВВС данного африканского государства было всего 18 таких ударных "вертушек" советского производства.

Боевики Народного фронта освобождения Тыграя, утверждают, что это они сбили "летающий танк", однако о том, какое оружие было применено, не сообщается.

В то же время не исключено что катастрофа произошла не из-за обстрела зенитными пулеметами, пушками или попадания ракеты переносного комплекса, а из-за ошибки в пилотировании. К тому же нельзя исключать и какую-то техническую проблему.

С момента начала противостояния мятежного региона и центральных властей вооруженные силы страны достаточно активно применяли боевые самолеты и вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты.

В ноябре прошлого года сообщалось об уничтожении МиГ-23, пилот которого был захвачен в плен.



Алексей Брусилов

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Страны
Эфиопия
Продукция
Ми-24
Ми-35
МиГ-23
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