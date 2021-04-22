Разведывательный беспилотник США пролетел недалеко от Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, 21 апреля, провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма. Об этом сообщили западные источники.

По имеющимся у них данным, американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилии, выполнял рейд вблизи морской границы российского полуострова на высоте 15 тыс. метров. Он также прошел вдоль черноморских берегов Краснодарского края.

Разведывательный полет Global Hawk совпал по времени с учениями, которые наши военные сейчас проводят на сухопутных полигонах Крыма, в воздушном пространстве над полуостровом и вышедшими в Черное море кораблями ВМФ России. В простое совпадение этих событий не очень верится. Особенно, если знать, какими разведывательными способностями обладает военная техника США.

Например, по данным из открытых источников, тот же RQ-4B, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину около 250 км. При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, разрешающая способность получаемых с беспилотника изображений составляет 1 метр.

Иными словами, при полете на больших высотах этот беспилотник способен контролировать обширную территорию. Он также может через спутниковый канал связи в реальном режиме времени передавать полученную информацию на командные пункты. Имея взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, RQ-4A готов патрулировать небо в течение 30 часов, забираясь на высоту до 18 тыс. метров.

Понятно, что при таких характеристиках опасно сближаться с нашей воздушной границей беспилотнику США не было необходимости. Тем более что американцы прекрасно знают: за таким нарушением неминуемо последует удар средствами ПВО. Кроме того, район дислокации российской техники всегда окружают средствами радиоэлектронного подавления. Поэтому еще не факт, что шпионский рейд принес его организаторам какой-то результат.

Настораживает тот факт, что очередной шпионский рейд над Черным морем американцы провели накануне закрытия воздушного пространства РФ в районе Крыма. Напомним, что с 24 апреля для иностранных летательных аппаратов на полгода ограничивается движение на высотах до 19 тыс. метров над южной частью российского полуострова - от Севастополя до Феодосии, а также над частью международных вод югo-восточнее Крыма. Такое же ограничение будет действовать и в отношении нашей акватории Черного моря - ее закрывают для прохода чужих военных кораблей и судов.

Не знать про такое решение в Вашингтоне, конечно, не могут. Тем не менее, американские военные используют любую возможность для проведения разведки вблизи российских границ.

Юрий Гаврилов