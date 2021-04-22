Единственная польская подлодка отказалась стрелять

Командование военно-морской базы в Гдыне отменило тендер на ремонт торпедных аппаратов единственной в составе ВМС Польши подводной лодки Orzel из-за отсутствия заявок.

Конкурс был объявлен 22 марта, за приведение шести 533-мм аппаратов в рабочее состояние военные готовы были заплатить 428 тысяч евро. Из-за долгого бездействия во всех торпедных аппаратах Orzel произошло вздутие направляющих башмаков и уплотнительных колец, что сделало невозможным заряжание в аппараты торпед, пишет bmpd. Пришло в негодность и внешнее погрузочное устройство, без которого торпеды невозможно опустить в субмарину. Наконец, выявлена неисправность и в блоке системы управления стрельбой, отвечающем за перезарядку аппаратов изнутри лодки.

Orzel - первая дизель-электрическая подлодка проекта 877Э, построенная на заводе "Красное Сормово" для стран Варшавского договора (впоследствии их стали называть "Варшавянками"). Корабль был передан военным ПНР в апреле 1986 года. В 2002 году Польша приобрела в Норвегии пять малых подлодок типа Kobben, построенных в 60-х годах в ФРГ, однако все они уже выведены из эксплуатации. Единственной субмариной в составе польского флота осталась Orzel.

Антон Валагин