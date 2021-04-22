Взрыв произошел в Израиле во время испытаний на заводе ракетных технологий

Мощный взрыв произошел на заводе ракетных технологий Tomer в городе Рамла в Израиле 20 апреля. Об этом сообщили в среду, 21 апреля, израильские СМИ.

Отмечается, что на заводе проходили испытания. Во время эксперимента на полигоне произошел мощный взрыв. Однако в Tomer уточнили, что испытания были плановыми, ничего необычного не произошло, жертв нет, передает Ynet.

Как отметили очевидцы, взрыв был достаточно мощный и его было слышно издалека. Испытания проходили в центре страны. Жители города сфотографировали взрыв, в компании Tomer добавили, что взрыв только на фотографиях кажется устрашающим, однако он был «контролируемым», сообщает Haaretz.

В издании уточнили, что, возможно, на заводе планировали провести обычный эксперимент, но произошла какая-то ошибка. По данным газеты, сотрудники службы безопасности и представители компании проведут расследование обстоятельств случившегося.

Государственная компания Tomer специализируется на ракетных технологиях, в том числе производит ракетные двигатели и системы баллистических ракет Arrow 4. Также на заводе производится разведывательный спутник «Офек-16».

Ранее, 11 апреля, случилась авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанзе. Там произошел несильный взрыв, в результате которого никто не пострадал.

Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал аварию террористическим актом.

На следующий день источник американского издания The New York Times заявил о причастности Израиля к аварии в Натанзе. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь также сообщил о причастности страны к инциденту.

Официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран своевременно ответит Израилю из-за аварии на ядерном объекте в Натанзе.

Как выяснилось позже, диверсия на ядерном объекте была организована иранцем Резой Карими. Сообщалось, что мужчина работал на объекте, а перед диверсией бежал из страны. В какую страну бежал злоумышленник, не уточнялось.