«Господство не гарантировано»: в США заявили о снижении боеготовности армии

Счетная палата признала потерю США абсолютного военного господства

Боеготовность Вооруженных сил США упала, потому что страна в последние десятилетия увязла в нескольких военных конфликтах, заявили в американской Счетной палате. Потенциальные противники Америки усилились, в частности, Россия и Китай стали гораздо мощнее в военном плане. Среди проблем ВС США эксперты назвали нехватку вертолетчиков и слабое техобслуживание.

Войска Соединенных Штатов потеряли неоспоримое военное преимущество перед потенциальными противниками - Россией и Китаем, говорится в докладе экспертов Счетной палаты США. Об этом пишет РИА «Новости».

Москва и Пекин смогли усилить свой военный потенциал, в то время как США распыляли свои силы на региональные конфликты, утверждают авторы доклада.

«Господство США в каждом боевом измерении более не гарантировано», - говорится в сообщении.

Боеготовность Соединенных Штатов снизилась на море, но при этом усилилась в сухопутной части. Американский флот страдает от ограниченности возможностей для техобслуживания кораблей.

В воздухе американские военные страдают от нехватки вертолетчиков для ударных машин AH-64 Apache, в космосе не хватает данных о состоянии частей, занимающихся проверкой готовности космических сил.

В феврале глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс заявил, что антироссийские санкции не отменяют угрозы, которую Россия представляет для Америки.

По словам военного, сейчас великие державы конкурируют между собой и под «победой» понимается следующий исход - конкуренция не перерастет в глобальную войну. В то же время, добавил генерал Уолтерс, Россия и Китай продолжают свое региональное усиление.

24 февраля заместитель главы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон менее всего хочет войны с Китаем и Россией.

Он подчеркнул, что Штаты видят вызов в увеличении региональных потенциалов РФ и КНР, особенно в росте вложений в ракеты средней дальности, как крылатые и гиперзвуковые, так и баллистические.

«Мы должны изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать», - добавил генерал.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил, что «дестабилизирующая политика», проводимая Российской Федерацией, - одна из главных угроз для НАТО. Кроме того, альянсу угрожают укрепление Китая, международные террористы, пандемия COVID-19 и глобальные климатические изменения. Важнейшая задача Североатлантического альянса, по словам Остина, - защита своего населения и территорий. Для этого необходимо развивать и использовать «надежные средства сдерживания».

При этом в феврале бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин заявил, что американский ядерный арсенал серьезно отстает от российского.

«Нам нужно модернизировать наш ядерный арсенал, который сам по себе является сдерживающим фактором, и не дать нашим противникам стимул, потому что они могут воспользоваться слабостями, которые видят в нашем ядерном арсенале», - сказал генерал.

Отставание США признают и в сфере гиперзвука. В прошлом марте руководитель исследовательских и инженерных программ американского минобороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт заявили, что Россия и Китай обогнали США в разработках гиперзвуковых вооружений.

Превосходство России объясняется использованием разработок периода «холодной войны», отметил Льюис. Он добавил, что Китай добился результатов в данной сфере за счет вложения значительных средств, несмотря на позднее начало работы над этим вопросом.

Петр Николаев