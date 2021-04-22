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ЦАМТО

ВС Тайваня намерены закупить КР AGM-158 JASSM

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AGM-158
AGM-158.
Источник изображения: Wikipedia

ЦАМТО, 21 апреля. Как сообщил представитель Министерства национальной обороны Тайваня, ВС страны планируют приобрести в США крылатые ракеты большой дальности для усиления боевых возможностей на фоне растущего давления со стороны Пекина.

Как отмечает Reuters, хотя Тайвань разрабатывает собственные ракеты большой дальности для обеспечения возможность нанесения ответных ударов по территории Китая в случае войны, руководство МНО страны также обратилось к США с запросом о поставке более современных вооружений.

Отвечая на заданный в Законодательном юане (парламент страны) вопрос о том, какие системы вооружений Тайвань запросил в США, но пока не получил одобрение на их продажу, глава департамента стратегического планирования МНО Тайваня Ли Ши-чианг назвал КР AGM-158 JASSM корпорации Lockheed Martin.

Не раскрывая подробности, представитель МНО сообщил, что пока продолжается процедура оценки, а обсуждение вопроса не встречает препятствий.

AGM-158A JASSM – это автономная высокоточная ракета класса "воздух-земля" большой дальности массой 910 кг, оснащенная турбореактивным двигателем Teledyne, проникающей / осколочно-фугасной боевой частью WDU-42B массой 450 кг, двухрежимным взрывателем, комбинированной инерциальной/GPS навигационной системой с высокой защищенностью от помех, инфракрасной ГСН. Ракета предназначена для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях высокозащищенных целей, расположенных в глубине территории противника на удалении до 370 км (200 морских миль). Носителями КР могут стать истребители F-16, состоящие на вооружении ВВС Тайваня.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
JASSM
Компании
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