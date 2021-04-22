NV (Украина): правда о вступлении в НАТО. Что мешает Украине

В НАТО готовы принять Украину, но при одном условии — если она проведет реформы. А как же Турция, Северная Македония, Черногория? Разве они выполнили условия для вступления в альянс? Автор уверен: на позицию НАТО влияет Россия, с которой никто не хочет конфликтовать. Но признать это публично было бы унизительно.

Присоединение большинства восточноевропейских членов НАТО к Альянсу было результатом принципиального политического решения, а не каких-то «глубоких реформ»

Я вижу, многих заинтересовало сделанное президентом Зеленским в Париже заявление, что Украина должна получить четкую перспективу и явное подтверждение от европейских стран о готовности видеть нас в объединенной Европе.

Почему-то значительная часть наших комментаторов увидела в этом какое-то отрицание реформ в Украине и необходимости их проведения, но я думаю, что все не так. И, собственно, в подобной постановке вопроса я не вижу ничего особенного. Более того, мы бы все равно рано или поздно были вынуждены поставить вопрос именно так и ни как иначе.

Когда в 2008 году НАТО фактически поддалось на шантаж со стороны России и отказало Украине в ПДЧ, как-то признать это для самого Альянса было непросто, потому с тех пор в отношениях с Украиной они исповедуют формулу: "Давайте реформируйтесь, а мы потом посмотрим".

В принципе, идея выглядит довольно рациональной, но все мы так же прекрасно понимаем, что присоединение большинства восточноевропейских членов НАТО к Альянсу было результатом принципиального политического решения, а не каких-то "глубоких реформ" или "чрезвычайной обороноспособности". Вот какая обороноспособность у Черногории была на момент присоединения? А как с выполнением различных условий у Северной Македонии? А что там на момент присоединения было с демократией в Турции? Вопрос - риторический.

Фактически разговоры о реформах на Украине - это удобный механизм не брать на себя конкретных обязательств, одновременно не признавая, что на позицию НАТО влияет в случае Украины "третья сторона" - Россия. Ясно, что признать публично: "Мы не предоставляем ПДЧ для Украины, потому что опасаемся конфликта с Россией", - это было бы слишком унизительно.

В то же время выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдут. И лучше рано, чем поздно, потому что политика "оттягиваем максимально принципиальные решения" уже имела конкретные последствия - войну, захват части украинской территории и продолжение агрессии. И попытки как-то это предотвратить, не провоцируя Россию, имеют неизменно отрицательные результаты.

Так почему в этой ситуации должна молчать именно Украина? Россия уже десятилетия запугивает своих граждан "вступлением Украины в НАТО", а само НАТО делает вид, что очень обеспокоено политическим строем современной Украины.

Более того, как показала последняя ситуация, неопределенность относительно Украины позволяет России играть сложные дипломатические композиции, основанные на том, что она угрожает всему миру (и Европе, в частности) эскалацией военной агрессии против Украины (что не может не иметь негативных последствий в мировом масштабе).

Конечно, в НАТО прямо завтра мы не вступим в любом случае, но вступление в НАТО - это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации. И оно просто должно быть принято. При том, что отказ от его принятия, как показывает практика, никого не успокаивает, не примиряет, не стабилизирует. Напротив - ситуация все хуже и хуже, все менее и менее прогнозируема.

Ну сейчас уже совершенно очевидно, что Россия и в дальнейшем будет всех шантажировать дальнейшей эскалацией в Восточной Европе, будет водить хороводы из танков и задымлять атмосферу своими чадящими морскими монстрами. И отказ от ПДЧ для Украины что-то не сильно ее сдерживает. Наоборот - отсутствие окончательной позиции со стороны НАТО может рассматриваться Россией как шанс все же "дожать" в нужный момент свою идею зон влияния.

Петр Олищук