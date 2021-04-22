Рогозин надеется, что российская космическая станция полноценно заработает с 2030 года

Москва. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" планирует вывести новую российскую космическую станцию на орбиту к 2030 году, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Если в 2030 году в соответствии с нашими планами мы сможем вывести ее на орбиту, это будет колоссальный прорыв", - сказал Рогозин на научной сессии общего собрания РАН.

Накануне он сообщил, что развертывание станции планируется начать с 2025 года, основой станции станет научно-энергетический модуль, который будет специально доработан. Ранее его планировалось использовать на МКС.

Ранее в среду Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российской сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос" готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как отметил глава "Роскосмоса", после 2025 года, когда Россия планирует начать выход из программы МКС, ответственность за российский сегмент МКС планируется передать партнерам по станции, соответствующие переговоры уже ведутся с NASA. Также рассматривается вариант коммерческого использования сегмента. При этом Рогозин не исключил, что станцию будут посещать международные экипажи, но подчеркнул, что проект будет российским.

Как сообщалось, Россия планирует строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник.

Руководство России утвердило решение о создании независимой российской орбитальной станции, сообщила 12 апреля газета "Московский комсомолец". Информированный источник "Интерфакса" 13 апреля сообщил, что проект по созданию независимой российской орбитальной станции не утвержден, параметры его финансирования также не определены. "Решения нет. Пакет предложений действительно готов, но не согласован", - сказал тогда собеседник агентства.

Вице-премьер Борисов заявил о намерении заранее уведомить партнеров по Международной космической станции о выходе из проекта МКС. В аппарате зампреда правительства заявили, что российские специалисты проведут техническое обследование международной космической станции (МКС), на основе этого будет решаться ее будущее.

В середине мая Рогозин сообщил, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Позднее Рогозин сообщил о планах создания собственной космической станции после 2030 года. По его словам, на станции будут осуществляться дозаправка спутников и сборка аппаратов для освоения дальнего космоса. В станции планируется использовать часть новых российских модулей, разрабатываемых для МКС, в том числе узловой и энергетический.