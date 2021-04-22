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ВВС США разведали обстановку в закрытом районе у Крыма

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел разведывательный полет в районе воздушного пространства Крыма, который был объявлен временно опасным для полетов и закрыт. Об этом сообщает «Интерфакс».

По имеющимся данным, американский дрон вылетел с авиабазы итальянского острова Сицилия, выполнил полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тысяч метров, а также пролетел вдоль берегов Краснодарского края.

20 апреля Россия ввела ограничения на полеты в этой зоне на четыре дня. Воздушное пространство южной части Крыма от Севастополя до Феодосии, территориальные воды у южного берега полуострова и часть международных вод Черного моря были объявлены временно опасными для полетов.

Ранее сообщалось, что в феврале аналогичный американский беспилотник подлетал к российским границам, когда проводил разведку вблизи Донбасса. Всего в том месяце беспилотник подлетал к Донбассу пять раз. Час полета беспилотника обходится в 31 тысячу долларов.


Элла Саад

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Страны
Италия
Россия
США
Продукция
Global Hawk
Проекты
БПЛА
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