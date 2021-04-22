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Известия.ru

Источник сообщил об обсуждении в NASA отстыковки российского сегмента МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Роскосмос/Иван Вагнер

Техническая группа NASA обсудила возможность отстыковки российского сегмента МКС после выхода России из проекта. Об этом в среду, 21 апреля, сообщил источник «РИА Новости».

«На совещании обсуждался вопрос отстыковки всего российского сегмента МКС, в том числе его затопление силами РФ», — говорится в сообщении.

По сведениям источника, речь в том числе идет о принадлежащем США функционально-грузовом блоке «Звезда», постройку которого оплатили Соединенные Штаты, а также гермоадаптере PMA-1 американского соединительного модуля Node-1, служащего переходом между сегментами станции.

Специалисты NASA предложили компании Axiom, которая планирует взять станцию в коммерческое использование, подумать о замене двигателя российского сегмента, который используется в настоящее время для коррекции высоты полета МКС, добавил собеседник издания.

Ранее в этот день глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия рассматривает возможность передачи своего сегмента Международной космической станции (МКС) США после 2025 года. Он отметил, что по этому вопросу сейчас ведутся переговоры с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Кроме того, 21 апреля глава «Роскосмоса» рассказал, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для МКС, будет переработан для использования на новой орбитальной станции России. Он отметил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, потому что только так ее можно сделать хорошо.

Днем ранее Рогозин заявил, что запуск первого базового модуля для новой российской орбитальной станции должен быть обеспечен в 2025 году.

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Россия
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Компании
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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1 комментарий
№1
22.04.2021 12:13
Цитата, q
Ранее в этот день глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия рассматривает возможность передачи своего сегмента Международной космической станции (МКС) США после 2025 года.
Это как? А истерика по всем каналам, что после 25-го года всё выйдет из строя по нарастающей, и немедленно новая станция нужна?
Цитата, q
Специалисты NASA предложили компании Axiom, которая планирует взять станцию в коммерческое использование,
Америкосы уже коммерсов подтягивают, а наши им её передать хотят? А потом Рогозин скажет, что у нас туристов нет, потому как злобный рынок все порешал, потому что новые санкции наложили на нашу уже новую станцию? Да затопить нах, пусть никому не достанется! Из наших коммерсанты, как из г..на пуля, своими руками новый рынок для иностранцев создают..
Д.б.!
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