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Известия.ru

Рогозин допустил возможность туризма на новую орбитальную станцию

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Экипажи и космические туристы смогут посещать новую орбитальную станцию, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Не исключаем того, что будут прилетать экипажи, гости какие-то», — приводит слова Рогозина ТАСС.

Глава госкорпорации отметил, что станция должна стать национальной, без «рамок, ограничений, которые всегда возникают при международном сотрудничестве».

Ранее в этот же день Рогозин сообщил, что научно-энергетический модуль (НЭМ), который был создан для Международной космической станции (МКС), будет переработан для использования на новой орбитальной станции России.

Он также отметил, что оборудование российского сегмента МКС уже на 80% выработало ресурс, поэтому строительство новой орбитальной станции оправданно и экономически.

18 апреля вице-премьер правительства России Юрий Борисов сообщил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года. «Роскосмос» займется созданием собственной орбитальной станции.


2 сентября 2020 года Россия предложила космическим туристам более длительное пребывание на орбите — до 30 дней вместо стандартных 10. Туристам предлагается выход в открытый космос, подготовка к полету в невесомости при помощи специальных самолетов, разработка и помощь в осуществлении собственной научной программы на орбите.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
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