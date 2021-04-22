Гаубица на плече

Как военный журналист, автор видел стрельбу если не всех, то большинства видов и типов оружия, применяемого на постсоветском пространстве. Как правило, соотношение внешнего вида орудия, его выстрела и непосредственные результата вполне ожидаемы: стреляет громадина Т-72 – и расцветает большой и громкий разрыв снаряда, с грохотом пускает ракеты звено штурмовиков Су-25 – и на земле вспухает облако огня. Но когда на ваших глазах стреляет реактивный огнемёт… Выстрел — обычный, как у гранатомёта. От взрыва невольно пришлось присесть, а хотелось и вовсе упасть на землю и зарыться в неё. Щитовой домик-мишень, построенный специально для стрельб из огнемёта, исчез. В ушах звенело. На такое способен разве что крупный артиллерийский калибр, однако на плече стрелка – лишь довольно компактная девятикилограммовая труба. Знакомьтесь – реактивный пехотный огнемёт ПДМ-А «Приз».

«Шайтан-труба»

Такое прозвище дали огнемёту РПО-А «Шмель» моджахеды во время Афганской войны, и было за что. Если от артиллерийского выстрела можно было укрыться в окопах, многочисленных пещерах и норах, то от огнемётного выстрела ничто не спасало.

Всё дело в особом принципе действия этого оружия. При срабатывании заряда взрывается специальная огнесмесь, которая вызывает резкий перепад давления в зоне поражения. У старого доброго РПО-А «Шмель» зона поражения достигает 80 м³ в замкнутом объёме или до 50 м² на открытой местности. Перепад давления уничтожает всё живое в этой зоне, даже за бронированной стеной ДОТа. Единственное спасение — герметичное помещение, но где его найти на поле боя?

В этом ужас реактивных огнемётов, именно поэтому их боялись, и будут бояться. При этом мощность выстрела РПО ПДМ-А «Приз» в тротиловом эквиваленте в 3,6 раза выше, чем у «Шмеля». Он сопоставим с крупнокалиберным артиллерийским снарядом, однако для снаряда нужна большая пушка, а огнемёт умещается в рюкзаке и всегда под рукой.

РПО ПДМ-А «ПРИЗ»: способы стрельбы из огнемета

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Первым реактивным огнемётом на службе Советской армии был РПО «Рысь», который появился в 1975 году. В конце 1980-х ему на смену пришёл РПО-А «Шмель», а в начале нынешнего века российские оружейники выдали РПО ПДМ-А «Приз».

«Приз», как и «Шмель», создали в конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова в Туле. Оружейники утверждают, что новый огнемёт представляет собой совершенно новое поколение высокоточного штурмового оружия. Индекс «А» в аббревиатуре значит «термобарический», буквы «ПДМ» расшифровываются как «повышенной дальности и мощности» — за ними как раз и скрываются все преимущества.

«Приз» vs «Шмель»

РПО ПДМ-А «Приз» (вверху) и РПО-А «Шмель». У последнего пусковое устройство несъёмное, со складывающейся рукояткой. Впереди – еще одна складывающаяся рукоятка. Механические прицелы схожи. Габариты сопоставимы Источник изображения: warspot.ru

РПО ПДМ-А «Приз» надёжен и всегда готов к применению. Он герметичен, не боится воды, грязи и прочего внешнего воздействия. Во время хранения обслуживанию не подлежит.

Длина в сравнении со «Шмелём» не изменилась, калибр уменьшился на 3 мм, зато вес снизился основательно — сразу на 3,2 кг. Если учесть, что в одном вьюке штатно транспортируются два огнемёта, снаряжение огнемётчика облегчается сразу на 6,4 кг – и военные знают цену этим килограммам!

Важно, что при снижении веса огнемёта конструкторы почти в полтора раза увеличили массу огнесмеси в капсуле выстрела – с 2,1 у «Шмеля» до 3,0 кг у «Шмеля». Изменился и состав «начинки» — теперь взрыв боевой части огнемёта эквивалентен 8–9 кг тротила.

Впечатляет и максимальная дальность стрельбы «Приза» — 1700 метров, а прицельная дальность увеличилась сразу на треть — до 800 метров. И дело не только в самом выстреле, но и в новом принципе работы огнемёта.

Некоторые характеристики «Приза» достались ему от «Шмеля» без изменений – его по-прежнему можно использовать в температурном диапазоне ±50 °С из практически любого положения стрелка, один боец может переносить вьюк с двумя огнемётами.

Тактико-технические характеристики РПО-А «Шмель» и РПО ПДМ-А «Приз»

«Шмель» «Приз» Калибр, мм 93 90 Длина, мм 920 920 Масса, кг 12 8,8 Дальность стрельбы максимальная, м 1000 1700 Дальность стрельбы прицельная, м 600 800 Дальность стрельбы минимальная, м 25 30 Масса огнесмеси в капсуле, кг 2,1 3 Эквивалент боевой части в тротиле, кг 2,5 8-9

Вид на огнемет сзади. Черная окалина говорит о том, что выстрел состоялся. В снаряженном состоянии огнемет сзади и спереди герметично закрыт резиновыми накладками. В таком состоянии «ПРИЗ» может долго храниться даже в агрессивных условиях. При выстреле накладки отлетают сами. Источник изображения: warspot.ru

Чудный телескоп и не только

Любому, кто более-менее знаком с огнестрельным оружием, известно, что дальность и точность выстрела во многом зависят от длины ствола. Но огнемёт должен быть компактным, а, значит, его габариты увеличивать нельзя — как минимум, до выстрела. Во время стрельбы этот показатель уже не имеет столь большого значения, как при переноске.

Секрет огнемета — в стволе

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

А теперь обратите внимание на решение тульских оружейников. Внутри нового огнемёта есть… ещё одна труба, которая выдвигается за доли секунды до выстрела. В итоге реактивный боеприпас проходит не обычный, а телескопический ствол, длина которого практически в два раза превышает изначальную. Всё гениальное, действительно, просто.

Вставная удлинительная труба, отработав, вылетает следом за выстрелом. Можно выбрасывать и транспортно-пусковой контейнер — он одноразовый, выполнен из стекловолокна.

Но перед этим надо отсоединить от него многоразовое пусковое устройство — ещё одно новшество огнемёта. Пусковое устройство представляет собой пластиковую пистолетную рукоятку и короткое цевье. В корпусе установлены ударно-спусковой и предохранительный механизмы. Слева на корпусе трубы прикреплён штатный механический прицел. К модулю также можно присоединить дневной или ночной оптический прицел.

Пусковое устройство

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Механический прицел

Источник изображения: warspot.ru

Источник изображения: warspot.ru

Напоследок стоит сказать о реактивном выстреле РПО ПДМ-А «Приз». Он имеет термобарическое содержание. Как утверждают производители, по эффективности воздействия в ближнем бою на все виды целей, кроме танков, выстрел не уступает 152-мм артиллерийскому осколочно-фугасному снаряду. Значимо и то, что «Приз» позволяет вести стрельбу из помещений объёмом от 60 м³. Это важный показатель, если речь идёт о боях в городской застройке.

В дополнение к огнемётам производитель разработал электронный тренажёр, что актуально для хорошей и недорогой подготовки бойцов. Тренажёр позволяет без больших затрат в учебном классе обучать правилам подготовки и боевой стрельбы одновременно двух огнемётчиков.

Напоследок приведём слова офицера, который лично стрелял из «Приза», а также хорошо знает «Шмель»: «Освоение нового огнемёта не вызывает проблем. При стрельбе на дальности 300 метров мишень разнесло в клочья. Чувствовалось, что по сравнению с предыдущими версиями огнемётов новый «Приз» эффективнее. При этом отдачи при стрельбе практически не было, хотя боевая часть здесь намного мощнее. По всем направлениям — от боевой эффективности до удобства переноски — огнемёты «Приз» гораздо лучше «Шмелей».

Александр Игнатьев