ВВС Словакии могут приобрести УБС L-39NG

ЦАМТО, 21 апреля. УБС L-39NG чешской компании Aero Vodochody с серийным номером 0476 прибыл 18 апреля на авиабазу "Слиач" (Словакия) для официальной презентации Военно-воздушным силам этой страны.

Как сообщает Scramble Magazine, чешское правительство предложило Словакии долгосрочное промышленное сотрудничество по программе L-39NG вместе с пакетом программ обучения в стране.

Военно-воздушные силы Словакии в 2019 году приступили к разработке требований к новому современному учебно-тренировочному самолету в преддверии поставки 14 истребителей F-16 Блок.70. Поскольку имеющиеся в боевом составе ВВС Словакии L-39CM/ZAM были приняты на вооружение в 1970-е гг., они малоэффективны для подготовки пилотов последней версии F-16 Блок.70. Согласно планам, ВВС Словакии получат первый американский истребитель в последнем квартале 2022 года, а полностью поставка будет завершена к концу 2023 года.

В соответствии с соглашением с американской стороной, подготовка 22 пилотов ВВС Словакии начнется на базе Национальной гвардии ВВС США в Тусоне (шт.Аризона) в 2022 году. Они будут отбираться в основном из числа инструкторов на авиабазе "Слиач", которые обучают летчиков пилотированию L-39CM/L-39ZAM.

Командующий ВВС Словакии бригадный генерал Любомир Свобода 2 августа 2019 года заявил, что ресурс находящихся на вооружении L-39 составляет не более шести лет, поэтому командование приступило к подготовке требований к УТС/УБС нового поколения, а также оценке бюджета проекта.

ВВС Словакии планируют приобрести до 8 новых УТС/УБС. На базе "Слиач" 3-4 августа 2019 года состоялся Словацкий международный авиационный фестиваль, где несколько европейских производителей представили свои решения. Aero Vodochody продемонстрировала L-39CW, представляющий собой испытательную платформу для L-39NG. Группа Leonardo представила M-345. Компания Grob предложила G-120TP, который может применяться перед переходом к пилотированию L-39NG, а затем к F-16.

В октябре 2020 года на авиабазе "Слиач" также прошла встреча с представителями ВВС 14 стран с трех континентов и несколькими гражданскими операторами L-39, чтобы поделиться опытом применения L-39. Среди участников был командующий ВВС Словакии генерал-майор Любомир Свобода, а также представители Венгрии, Нигерии, Сенегала, Вьетнама и других стран.

На данный момент в строю ВВС Словакии находятся всего пять L-39 (2 L-39ZAM и 3 L-39CM). УТС эксплуатируются в составе 2-й эскадрильи тактического авиакрыла имени генерал-майора Отто Смика Слиача. 1-я эскадрилья эксплуатирует МиГ-29, из которых 11 истребителей находятся в полетопригодном состоянии (9 МиГ-29АС и 2 МиГ-29УБС).