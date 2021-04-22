ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-24 "Окленд"

ЦАМТО, 21 апреля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 17 апреля в Окленде (шт.Калифорния) церемонии ввода в боевой состав флота нового боевого корабля прибрежной зоны LCS-24 "Окленд" класса "Индепенденс".

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Церемония закладки киля LCS-24 состоялась на предприятии Austal USA 20 июля 2018 года, крещение прошло 29 июня 2019 года, спуск на воду – 21 июля 2019 года. 26 июня 2020 года "Окленд" был передан ВМС США. После принятия на вооружение "Окленд" будет базироваться в Сан-Диего, где ранее были размещены 11 принятых ВМС США кораблей класса "Индепенденс".

На текущий момент Austal USA передала ВМС США 13 кораблей прибрежной зоны. Последним в декабре 2020 года был передан LCS-26 "Мобайл". Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) на различных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей серии: LCS-28 "Саванна", LCS-30 "Канберра", LCS-32 "Санта-Барбара" и LCS-34 "Огаста". Заключены контракты на постройку LSC-36 "Кингсвилл" и LSC-38 "Пирр".

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, обеспечение безопасности на море, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Корабль класса "Индепенденс" представляет собой алюминиевый тримаран длиной 127,1 м, шириной 31,4 м, осадкой 4,5 м и водоизмещением 3104 т. Корабль оснащен двумя ГТД GE LM2500, двумя дизельными двигателями MTU 20V 8000 и может развивать максимальную скорость 47 узлов (87 км/ч), дальность хода – 4000 морских миль (8000 км) на скорости 14 узлов. Корабль вооружен одной 57-мм артиллерийской установкой Mk.110, четырьмя 12,7-мм пулеметами, 11-контейнерной пусковой установкой ЗУР ESSM. Корабль оборудован вертолетной площадкой и ангаром для размещения двух вертолетов MH-60R/S "СиХок" и одного БЛА MQ-8 "Файр Скаут".