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Известия.ru

Глава РАН оценил уровень космических исследований в России

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Космические исследования и освоение космического пространства в последние десятилетия находятся на неудовлетворительном уровне, требуется активная работа в этом направлении. Об этом в среду, 21 апреля, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе общего собрания членов РАН.

«Мы в последние десятилетия в целом не очень удовлетворены тем, каким образом идут у нас дела в развитии и освоении космоса. Конечно, это связано прежде всего с тем, что есть и экономические сложности, и то, что страна работает [по сравнению с временами СССР] в совсем других социально-экономических условиях. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы наша федеральная космическая программа развивалась», — приводит ТАСС его слова.

Сергеев напомнил, что в 2016 году была принята федеральная космическая программа, которая будет действовать до 2025 года. В рамках этой программы предусмотрена реализация проектов, связанных с научным изучением космоса. РАН и Роскосмос сейчас активно работают, чтобы сохранить финансирование этой программы и иметь возможность реализовать новые серьезные проекты, добавил президент академии.

«Те эксперименты, которые мы проводим, хотим проводить и доказываем, что они нужны — обязательно требуют развития техники, новых средств выведения, доставки. Все это очень дорого. Поэтому приходится находить такие решения, чтобы мы со стороны космической науки инициировали очень важные проекты, а космическая отрасль находила возможность своими средствами их реализовывать», — подчеркнул Сергеев, также отметив, что на данный момент РАН планирует ряд новых проектов в рамках федеральной космической программы.

Он также выразил надежду на развитие научного космоса благодаря созданию новых средств передвижения (выведения и доставки), в частности, к далеким планетам.


19 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия не планирует сокращать программу экспериментов на орбите модуля «Наука» до появления национальной космической станции.

За день до этого вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил о планах Москвы выйти из проекта МКС с 2025 года и заняться созданием собственной орбитальной станции.

В этот же день в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили о том, что решение о продолжении работ на российском сегменте Международной космической станции примут после 2024 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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