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Известия.ru

Названа вероятная причина крушения истребителя Су-30СМ в Казахстане

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Причиной крушений истребителя Су-30СМ в Казахстане 16 апреля могло стать столкновение со стаей птиц. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

«Cпециально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная — это столкновение военного борта со стаей птиц», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Как отметили в ведомстве, из-за высокой скорости истребителей столкновение с птицами приводит к более серьезным последствиям. В минобороны подчеркнули, что пилоты делали всё необходимое, однако когда самолет стал неуправляем, они приняли решение о катапультировании, убедившись, что угрозы гражданскому населению не будет.

В ведомстве сообщили, что пилоты, которые имеют достаточный профессиональный опыт, до последнего пытались посадить самолет.

«Имеющиеся на вооружении самолеты данного типа имеют достаточный ресурс эксплуатации. Ежегодно авиационный парк пополняется современными образцами воздушных судов, доля современного вооружения Сил воздушной обороны превысила отметку в 50%», — добавили в пресс-службе.

16 апреля в минобороны республики сообщили, что самолет Су-30 пограничной службы Казахстана потерпел крушение в Карагандинской области. По данным ведомства, погибших среди членов экипажа нет. Успевшие катапультироваться летчики находятся под наблюдением медработников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
Су-30
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